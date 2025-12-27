Η Ford εξηγεί γιατί σταμάτησε να φτιάχνει «φθηνά» αυτοκίνητα

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζιμ Φάρλεϊ, παραδέχεται ότι η Ford δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί Toyota και Hyundai στο κόστος παραγωγής.

Η Ford τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά τη στρατηγική της, αποχωρώντας σταδιακά από την κατηγορία των προσιτών, μαζικών αυτοκινήτων και περιορίζοντας σημαντικά το εύρος της γκάμας της στην αμερικανική αγορά. Πλέον, η αμερικανική εταιρεία επενδύει κυρίως σε pickup, SUV και μοντέλα με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, όπως η Mustang και το Bronco.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, εξήγησε ανοιχτά τους λόγους αυτής της επιλογής σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Nación, παραδεχόμενος ότι η Ford δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί σε κόστος κατασκευαστές όπως η Toyota και η Hyundai.

«Ήταν μια πρόκληση για τη Ford να είναι κατασκευαστής πλήρους γκάμας, αλλά έμαθα πολλά, γιατί ίσως αυτό να ήταν λάθος. Δεν ήταν λάθος που προσπαθήσαμε, αλλά το κόστος μας δεν ήταν ανταγωνιστικό απέναντι στην Toyota και στη Hyundai/Kia και, στο τέλος, έπρεπε να αλλάξουμε πορεία προς τα Bronco και τα pickup», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ήθελε αλλά δεν μπορούσε

Ο Φάρλεϊ πρόσθεσε ότι η φιλοσοφία του “full-line manufacturer”, με φθηνά και προσιτά μοντέλα στο πνεύμα του Model T, αποδείχθηκε οικονομικά μη βιώσιμη. «Είχαμε τη φιλοδοξία να είμαστε μια “δημοκρατική” μάρκα, αλλά διαπιστώσαμε ότι αυτό έκανε το επιχειρηματικό μοντέλο σχεδόν αδύνατο, γιατί δεν είχαμε πλεονέκτημα κόστους», σημείωσε.

Τα τελευταία χρόνια, η Ford έχει αποσύρει από βασικές αγορές μοντέλα όπως τα Fiesta, Focus, Fusion, Taurus και πιο πρόσφατα το Escape στις ΗΠΑ. Παρότι οι συνολικές πωλήσεις έχουν μειωθεί αισθητά σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, τα έσοδα και τα περιθώρια κέρδους έχουν βελτιωθεί, χάρη σε ακριβότερα και πιο εξειδικευμένα μοντέλα.

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του Φάρλεϊ, η Ford δεν βλέπει αυτή τη στροφή ως υποχώρηση, αλλά ως αναγκαία προσαρμογή σε μια παγκόσμια αγορά όπου το κόστος και η κλίμακα παραγωγής παίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο.

