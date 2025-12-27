Ο πρωταθλητής της Formula 1 μιλά με ειλικρίνεια για τους δύο οδηγούς που τον πίεσαν περισσότερο από όλους στη διαδρομή προς τον τίτλο.

Η κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου στη Formula 1 δεν ήρθε εύκολα για τον Λάντο Νόρις. Κι αν κάποιος περίμενε λόγια αυτοεπιβεβαίωσης ή θριαμβολογίας, οι δηλώσεις του Βρετανού κινούνται σε εντελώς διαφορετικό τόνο.

Μιλώντας για τη φετινή σεζόν, ο Νόρις παραδέχθηκε ότι τόσο ο Μαξ Φερστάπεν όσο και ο Όσκαρ Πιάστρι έκαναν τη μάχη του τίτλου εξαντλητική. «Ο Μαξ και ο Όσκαρ –και δεν θέλω να ξεχάσετε τον Όσκαρ– μου έκαναν τη ζωή κόλαση φέτος. Πολλά από αυτά που πέτυχα έγιναν επειδή μου έριχναν, πού και πού, ένα γερό “χαστούκι” στην πίστα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νόρις εξήγησε πως αυτές οι ήττες τον ανάγκασαν να αμφισβητήσει τον εαυτό του και να βελτιωθεί. «Γυρνούσα πίσω και αναρωτιόμουν: πώς με κέρδισαν τόσο εύκολα εδώ; πώς πέρασαν αυτή τη στροφή τόσο καλύτερα;», ανέφερε, περιγράφοντας μια διαρκή διαδικασία αυτοκριτικής.

Για τον Φερστάπεν, τα λόγια του ήταν ξεκάθαρα: τον θεωρεί ήδη έναν από τους κορυφαίους οδηγούς που έχουν περάσει ποτέ από τη Formula 1. Στον Πιάστρι, όμως, στάθηκε ιδιαίτερα. Παρότι «νέος στο grid», όπως είπε, οδηγεί «σαν να είναι 20 χρόνια στο πρωτάθλημα», δυσκολεύοντας τον ίδιο όσο λίγοι.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο των δηλώσεών του, ωστόσο, αφορά τη λεπτή ισορροπία μεταξύ ανταγωνισμού και συνύπαρξης. Ο Νόρις παραδέχθηκε ότι δεν είναι εύκολο να πανηγυρίσεις όταν ο βασικός σου αντίπαλος είναι και ο team-mate σου. Κι όμως, δεν δίστασε να δώσει δημόσια τα εύσημα και στους δύο. Ένας πρωταθλητής που δεν κέρδισε μόνο με ταχύτητα, αλλά και με επίγνωση του τι χρειάστηκε για να φτάσει στην κορυφή.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion