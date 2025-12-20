Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ανεβάζει ρυθμούς στην αποθεραπεία του και στοχεύει στην επιστροφή στη μοτοσικλέτα πριν από το τέλος της χρονιάς.

Ο Μαρκ Μάρκεθ αποκάλυψε ότι βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να οδηγήσει ξανά μοτοσικλέτα, καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του από τον σοβαρό τραυματισμό στον ώμο που υπέστη κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2025 στο MotoGP.

Ο Ισπανός αναβάτης, ο οποίος κυριάρχησε στο πρωτάθλημα του 2025 στην πρώτη του χρονιά με την εργοστασιακή Ducati, τραυματίστηκε στο GP Ινδονησίας στη Μανταλίκα, όταν ενεπλάκη σε ατύχημα με τον Μάρκο Μπετζέκι. Η διάγνωση έκανε λόγο για κάταγμα κορακοειδούς απόφυσης και βλάβη συνδέσμων στον ώμο.

Αρχικά, ο Μάρκεθ επιχείρησε να αποφύγει τη χειρουργική επέμβαση, ωστόσο η άρθρωση δεν σταθεροποιήθηκε με φυσικό τρόπο, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί τελικά στο χειρουργείο. Ο τραυματισμός τον κράτησε εκτός από τους τέσσερις τελευταίους αγώνες της σεζόν, καθώς και από το post-season τεστ της Βαλένθιας.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, στο περιθώριο της βράβευσής του με το βραβείο «Heart of Spain» στο 20ό COE Gala στη Μαδρίτη, ο Μάρκεθ τόνισε ότι τα οστά έχουν σχεδόν επουλωθεί πλήρως, προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε να συνηθίζουμε ξανά το γκάζι».

Αντίστοιχα θετικά ήταν και τα σχόλιά του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Campioni in Festa της Ducati στη Μπολόνια, όπου ανέφερε ότι «το κόκαλο έχει επανακολληθεί και ο σύνδεσμος βρίσκεται εκεί που πρέπει».

Ο ίδιος εκτιμά ότι η φυσική του κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 70–80%, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να ανέβει ξανά σε μοτοσικλέτα μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Ο στόχος του είναι να επιστρέψει κανονικά σε μοτοσικλέτα MotoGP κατά το πρώτο επίσημο τεστ του 2026 στη Σεπάνγκ, στις αρχές Φεβρουαρίου.