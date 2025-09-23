Οδηγήσαμε τη νέα Voge DS800X Rally και ανακαλύψαμε μια μεσαία adventure μοτοσικλέτα με οτιδήποτε χρειάζεται για να επικρατήσει στην κατηγορία της.

Όχι μόνο μία αλλά πολλές ευχάριστες εκπλήξεις μας περίμεναν στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, μετά από πρόσκληση της Voge. Κατ' αρχάς, μια ημέρα ιδανική για οδήγηση μοτοσικλέτας, σε μια διαδρομή ιδανική για adventure μοντέλο και με ιδανική οργάνωση από την πλευρά της ελληνικής αντιπροσωπείας, της Moto Trend.

Αυτό όμως που ολοκλήρωσε την θετική εμπειρία δεν ήταν άλλο από την ίδια τη μοτοσικλέτα, την Voge DS800X Rally. Το πως και το γιατί, ακολουθεί.

Σχεδιασμένη σε λευκό χαρτί

Τίποτα από αυτή τη μοτοσικλέτα δεν παραπέμπει σε άλλο μοντέλο της Voge, ή της μαμάς εταιρείας Loncin, ή έστω κάποιων Ευρωπαίων κατασκευαστών με τους οποίους συνεργάζεται. Τόσο σχεδιαστικά όσο και μηχανολογικά, η μοτοσικλέτα αποτελεί μια εντελώς νέα υλοποίηση.

Η αισθητική της παραπέμπει σε μια adventure μοτοσικλέτα με χαρακτηριστικά απόδοσης σε άσφαλτο και χώμα με λόγο 50:50, χάρη στην πολύ στενή σιλουέτα, τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος και φυσικά τη διάμετρο των τροχών, με 21 ίντσες εμπρός και 18 πίσω. Οι ζάντες με ακτίνες και ελαστικά tubeless Pirelli Scorpion Rally STR δίνουν επίσης τον τόνο της περιπετειώδους φύσης της, όπως φυσικά και η υπερμεγέθης αλουμινένια ποδιά που προστατεύει τόσο τον κινητήρα, όσο και το δοχείο διαστολής του ψυκτικού υγρού.

Το πλαίσιο είναι ατσάλινο, το μεγάλο ψαλίδι από αλουμίνιο, ενώ σε καίρια σημεία της μοτοσικλέτας υπάρχουν μεταλλικές μπάρες προστασίας. Ο κινητήρας είναι επίσης μια εντελώς νέα υλοποίηση, με υπερτετράγωνες διαστάσεις κυλίνδρων και έμφαση στην απόδοση μεγάλης ροπής και γραμμικής απόδοσης της ισχύος. Η τελευταία είναι κορυφαία για τα 796 κ.εκ. του κυλινδρισμού και φτάνει τους 95,2 ίππους στις 9.000 σ.α.λ., ενώ η ροπή των 81 Nm που κορυφώνεται στις 6.500 σ.α.λ., έχει μια εξαιρετικά ήπια καμπύλη σε όλο το φάσμα των στροφών.

Ο κινητήρας με το ημί-ξηρό κάρτερ, το ψυγείο λαδιού και την προσεγμένη κατασκευή, υπόσχεται απόλυτη αξιοπιστία και σταθερότητα απόδοσης σε όλες τις συνθήκες. Το γεγονός ότι η Voge άφησε αρκετό χρόνο ώσπου να εισέλθει σε αυτή την εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία adventure μοτοσικλετών, της έδωσε τη δυνατότητα να μελετήσει πολύ τον ανταγωνισμό και να τοποθετήσει τη δική της πρόταση ιδανικά από όλες τις απόψεις.

Για παράδειγμα, παρά τον ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό και τα «κάγκελα» προστασίας, η DS800X Rally ζυγίζει μόλις 213 κιλά (στεγνή), ενώ παρά τη στενή της σιλουέτα έχει ένα από τα μεγαλύτερα σε χωρητικότητα δοχεία καυσίμου, με όγκο 24 λίτρα. Η σύγχρονη TFT οθόνη 7 ιντσών, που παίζει το ρόλο του πίνακα οργάνων, είναι τοποθετημένη ψηλά και κάθετα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πολύ κοντά στο οπτικό πεδίο του οδηγού, ενώ διαθέτει και τη δυνατότητα mirroring του κινητού για εύκολη ανάγνωση χαρτών πλοήγησης.

Η απόσταση της μοτοσικλέτας από το έδαφος είναι στα 22 εκατοστά, ενώ το ύψος της σέλας στα 85. Το τιμόνι ρυθμίζεται, ο ανεμοθώρακας επίσης (χειροκίνητα, σε δύο θέσεις, απαιτεί εργαλεία) ενώ στον εξοπλισμό υπάρχει επίσης ρυθμιζόμενο αμορτισέρ τιμονιού, αναδιπλούμενα μαρσπιέ αλουμινίου και αναδιπλούμενο πεντάλ πίσω φρένου και επιλογέα ταχυτήτων. Επίσης, ρυθμιζόμενες είναι και οι μανέτες του εμπρός φρένου και του υδραυλικού συμπλέκτη ολίσθησης.

Εξοπλισμός και περιφερειακά πρώτης γραμμής

Ως premium μάρκα της Loncin, η Voge προσφέρει τα καλύτερα σε επίπεδο τόσο ποιότητας κατασκευής, όσο επίσης σε εξοπλισμό και περιφερειακά. Στον τομέα των αναρτήσεων έχουμε πλήρως ρυθμιζόμενο εμπρός ανεστραμμένο πιρούνι της KYB με διάμετρο καλαμιών 43 χιλιοστών και διαδρομή τροχού 20 εκατοστών, ενώ πίσω η ανάρτηση διαθέτει μοχλικό και μονό αμορτισέρ επίσης της KYB, με διαδρομή τροχού 19 εκατοστά και πλήρεις ρυθμίσεις.

Τα φρένα υλοποιούνται με δύο δίσκους διαμέτρου 310 χιλιοστών εμπρός, με ακτινικές δαγκάνες 4 εμβόλων και τρόμπα της Nissin. Πίσω έχει τοποθετηθεί ένας μονός δίσκος δύο εμβόλων διαμέτρου 240 χιλιοστών με δαγκάνα της Nissin επίσης. Το ABS μπορεί να απενεργοποιηθεί είτε μόνο στον πίσω τροχοί είτε και στους δύο, όπως επίσης και το Traction Control.

Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται σχεδόν τα πάντα: στάνταρ κεντρικό σταντ, έξτρα προβολείς εμπρός, έτοιμες βάσεις για πλευρικές βαλίτσες και top case, θερμαινόμενα γκριπ και σέλα, φώτα LED με ενεργή λειτουργία φωτισμού στροφής, εμπρός κάμερα καταγραφής, δύο θύρες USB (A & C), πρίζα παροχής ρεύματος, ειδική καλωδίωση για προαιρετικό εξοπλισμό, σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών και χούφτες προστασίας στο τιμόνι και δύο προγράμματα απόκρισης του κινητήρα, Normal και Sport. Αν κάτι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε επιπλέον αυτό θα ήταν ένα quickshifter, cruise control και δυνατότητα ρύθμισης του ανεμοθώρακα χωρίς εργαλεία.

Πως αποδίδει σε άσφαλτο και χώμα

Η εργονομία της Voge DS800X Rally από την πρώτη στιγμή που θα ανέβεις επάνω της είναι εξαιρετική. Υπάρχουν αρκετοί μεν αλλά σε σωστά σημεία φυσικοί διακόπτες ώστε να μην ψάχνεις το μενού της οθόνης για κάθε ρύθμιση. Έτσι, η απενεργοποίηση του ABS και του Traction Control είναι άμεση, στοιχείο ιδιαίτερα θετικό όταν περνάς συχνά από άσφαλτο σε χώμα και τανάπαλιν, όπως επίσης και η ενεργοποίηση των θερμαινόμενων γκριπ και της σέλας.

Το τιμόνι, τα μαρπσιέ και η σέλα δημιουργούν ένα ιδανικό τρίγωνο για αναβάτες του δικού μου ύψους (1,78 μέτρα), ενώ νιώθεις τη μάζα της μοτοσικλέτας απόλυτα συγκεντρωμένη παρά το μεγάλο ύψος. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά έχεις τον πλήρη έλεγχο όλων των λειτουργιών και η ενεργοποίηση του κινητήρα φέρνει στο προσκήνιο έναν βαθύ και στακάτο ήχο, χάρη στα διαστήματα ανάφλεξης των 270 μοιρών. Ο συμπλέκτης είναι ελαφρύς -ως υδραυλικός- και πολύ γραμμικός σε λειτουργία, ενώ οι ρυθμιζόμενες μανέτες βοηθούν ιδιαίτερα την προσαρμογή της μοτοσικλέτας στον αναβάτη.

Ο κινητήρας είναι ένα λειτουργικό «ποίημα», με τη διαθέσιμη ροπή να ξεπερνά τα 60 Nm από τις 3.000 σ.α.λ. μόλις και να παρουσιάζει την εικόνα ευθείας αντί καμπύλης, σε όλο το φάσμα των στροφών λειτουργίας.

Επίσης η λειτουργία του κιβωτίου είναι εξαιρετική, με σωστή κλιμάκωση των σχέσεων, άψογο κούμπωμα και εύκολη εύρεση της νεκράς. Το δικύλινδρο μοτέρ ανεβάζει αβίαστα στροφές, με προφανή ιδανική περιοχή τις χαμηλές και μεσαίες, χωρίς να «λαχανιάζει» ψηλά αλλά και χωρίς να αποδίδει ιδιαίτερα φτάνοντας στο όριο περιστροφής του.

Χάρη στους δύο άξονες εξισορρόπησης των κραδασμών οι τελευταίοι λάμπουν για της απουσίας τους και έτσι μπορείς να κινηθείς πολύ σβέλτα αφιερώνοντας τον κόπο και την προσοχή σου στο δρόμο και όχι στον τρόπο λειτουργίας του μοτέρ. Οι αναρτήσεις, επίσης, λειτουργούν πολύ σωστά εξασφαλίζοντας εξαίρετο έλεγχο στην άσφαλτο. Η κατανομή του βάρους είναι ιδανική, με αποτέλεσμα να νιώθεις απόλυτη σιγουριά και σταθερότητα τόσο φρενάροντας δυνατά πριν από κάθε στροφή, όσο και μέσα σε αυτή. Η διαδρομή μας δεν είχε ωστόσο σημεία όπου θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε την σταθερότητα και την κάλυψη του αναβάτη από τον αέρα στα πολλά χιλιόμετρα, οπότε επιφυλασσόμαστε να διερευνήσουμε τα όρια της μοτοσικλέτας σε αυτό τον τομέα κατά την πλήρη δοκιμή της, η οποία δεν θα αργήσει.

Στα λίγα σχετικά αλλά απαιτητικά χιλιόμετρα που καλύψαμε στο χώμα, είχαμε την ευκαιρία να εκτιμήσουμε την εργονομική θέση οδήγησης που επιτρέπει εύκολο έλεγχο σε όρθια θέση. Επίσης, παρά τη μεγάλη ισχύ της μοτοσικλέτας, η γραμμικότητα της απόδοσης καθιστά εύκολο το κοντρόλ του πίσω τροχού. Δεν έχουμε τις ικανότητες να πιέσουμε υπέρμετρα μια τόσο βαριά και ισχυρή μοτοσικλέτα στο χώμα, αλλά το γεγονός ότι δεν «ιδρώσαμε» πουθενά διατηρώντας σβέλτο ρυθμό, καταδεικνύει την εξαιρετική δουλειά των σχεδιαστών και των μηχανικών της Voge στη δημιουργία ενός πολύ ισορροπημένου συνόλου.

Τσοβόλα, δώστα όλα

Η τιμή αγοράς της νέας Voge DS800X Rally για προ-παραγγελίες έως το τέλος του 2025 διαμορφώνεται στις 8.295 ευρώ (από 8.995), γεγονός που την κατατάσσει στη βάση του κόστους της κατηγορίας της.

Χωρίς λειτουργικό ψεγάδι, με αισθητική που ξεχωρίζει, αντιληπτή ποιότητα υψηλού επιπέδου, πληρέστατο επίπεδο εξοπλισμού και κορυφαία απόδοση ισχύος και ροπής για την κατηγορία της, μπαίνει αυτοδικαίως στο short list κάθε υποψήφιου αναβάτη που ψάχνει μεσαία adventure μοτοσικλέτα με χωμάτινο προσανατολισμό.