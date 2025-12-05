H βρετανική ομάδα είναι ξεκάθαρη στις προθέσεις της για τον αγώνα στη Γιας Μαρίνα που θα κρίνει το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι η McLaren Racing Νμένεται να δώσει ίσες ευκαιρίες στους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, όμως προτεραιότητά της θα είναι ξεκάθαρα το πρωτάθλημα οδηγών.

Η ομάδα του Ουόκινγκ έχει εφαρμόσει από την αρχή της σεζόν πλήρη ισοτιμία μεταξύ Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου χρειάστηκε να διορθώσει στρατηγικά λάθη, όπως στο GP Ιταλίας. Ωστόσο, ενόψει του αγώνα τίτλου, η ομάδα δηλώνει ότι προτεραιότητα αποτελεί το πρωτάθλημα οδηγών.

Η διευκρίνιση του Ζακ Μπράουν

Στο περιθώριο του Grand Prix στο Άμπου Ντάμπι, ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, διέψευσε ότι η McLaren αλλάζει στάση έναντι των οδηγών της, παρά την προθυμία της να επιβάλει team orders στον τελικό. Αυτό θα γίνει εφόσον κριθεί αναγκαίο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι στον Μαξ Φερστάπεν.

«Όσο και οι δύο έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες για τον τίτλο, είναι ελεύθεροι να αγωνιστούν. Αν στην εξέλιξη του αγώνα γίνει σαφές ότι ο ένας έχει σημαντικά καλύτερη ευκαιρία, θα δράσουμε ανάλογα. Στόχος μας είναι ο τίτλος», δήλωσε ο Μπράουν στη συνέντευξη Τύπου της FIA.

Οι οδηγοί θα υπακούσουν ό,τι κι αν συμβεί

Ο Μπράουν υποστήριξε ότι η στάση της ομάδας είναι συνεπής με όσα έχει εφαρμόσει και στο παρελθόν: «Δεν υπάρχει αλλαγή πορείας. Ξεκινάμε το τριήμερο με ίσες ευκαιρίες. Θα χρησιμοποιήσουμε κοινή λογική. Δεν θα ρισκάρουμε ένα πρωτάθλημα για μικρές θέσεις στη βαθμολογία».

Αναφορικά με το αν ο Όσκαρ Πιάστρι θα συμμορφωθεί σε ενδεχόμενη εντολή να βοηθήσει τον Νόρις, ο Μπράουν εμφανίστηκε βέβαιος: «Οι οδηγοί μας πάντα ακολουθούν τις αποφάσεις της ομάδας. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συμβεί και τώρα».

