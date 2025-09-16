Το νέο DS800X Rally καθώς και όλα τα Adventure μοντέλα της Voge είναι άμεσα διαθέσιμα για test ride. Μάθετε που και πότε.

Η Voge κάνει το επόμενο βήμα στην περιπέτεια και σας προσκαλεί να το ανακαλύψετε. Το πολυαναμενόμενο Voge DS800X Rally κάνει την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στην Ελλάδα και σας περιμένει να το γνωρίσετε από κοντά και να το οδηγήσετε! Και αν δεν σας φτάνει αυτό, μαζί του θα είναι και τα 300 Rally, DS525X, DS625X και DS900X, τα οποία επίσης μπορείτε να οδηγήσετε.

Voge 300 Rally.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Άτομα ηλικίας 23 ετών και άνω

Δίπλωμα οδήγησης έκδοσης τουλάχιστον έναν χρόνο (αντίστοιχης κατηγορίας)

Να έχετε μαζί σας τον απαραίτητο εξοπλισμό: κράνος, μπουφάν μοτοσυκλέτας, γάντια, μακρύ παντελόνι και κλειστό παπούτσι.

Να βεβαιώσετε την παρουσία σας μέσω του https://test-ride.gr/

Voge DS900X.

Ημέρες και ώρες του Test Ride

Tο Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 18:00, η Voge σας περιμένει στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου για μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη δράση. Εκεί θα βρίσκονται λάτρεις της Voge που μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη μοτοσυκλέτα.

Για να εξασφαλίσετε τη θέση σας στο Test Ride, είναι απαραίτητο να επιλέξετε ημέρα, ώρα και μοντέλο μέσα από την επίσημη πλατφόρμα: https://test-ride.gr/ Προσοχή όμως, διότι χωρίς κράτηση δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα συμμετοχής στο Test Ride, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Στην περίπτωση που αδυνατείτε να έρθετε τη συγκεκριμένη ημέρα, η Voge σας δίνει τη δυνατότητα να οδηγήσετε τα εν λόγω μοντέλα και κατά τη διάρκεια του 4ου Adventure Meeting το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο! Πληροφορίες και συμμετοχές εδώ https://www.adventure-meeting.gr/

Voge DS625X.





Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα της Voge μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της αντιπροσωπείας https://voge.gr/