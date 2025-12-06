Σαν Σήμερα: Η αθώωση της Renault για σκάνδαλο κατασκοπείας (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Ημέρα ίντριγκας και ανατροπών η σημερινή στην ιστορία της Formula 1, με τη Renault να κρίνεται ένοχη για το δικό της «Spygate» αλλά να μην τιμωρείται. Επιπλέον δύο πρώην οδηγοί έχουν γενέθλια, ενώ είδαμε για πρώτη φορά αγώνα στη χάραξη «οβάλ» του Μπαχρέιν, τον οποίο κέρδισε ένας οδηγός-έκπληξη.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 6/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1948, γεννήθηκε ο Φινλανδός θρύλος της Formula 1, Κέκε Ρόσμπεργκ. Ο πατέρας του Νίκο Ρόσμπεργκ προβιβάστηκε στην F1 το 1978 και σόκαρε τους πάντες όταν κέρδισε το βροχερό, μη-πρωταθληματικό BRDC International Trophy οδηγώντας μια αργή Theodore. Τα σύντομα περάσματά του από τις μικρές ομάδες των Theodore, ATS, Wolf και Fittipaldi απέδωσαν απειροελάχιστα (με εξαίρεση μια τρίτη θέση στο GP Αργεντινής του 1980), μέχρι που προτιμήθηκε από την Williams το 1982. Ο Ρόσμπεργκ αποδείχθηκε ο σταθερότερος όλων στη «θεότρελη» αυτή σεζόν, κερδίζοντας μόλις μία φορά, στην Ντιζόν-Πρενουά, για να κατακτήσει έναν ανέλπιστο τίτλο. Νικητής σε άλλους 4 αγώνες έως το 1985, άφησε την Williams για μια τελευταία σεζόν το 1986 στη McLaren. Σημείωσε περισσότερες επιτυχίες στα σπορ αυτοκίνητα και το DTM, πριν επικεντρωθεί ύστερα στην προώθηση νεαρών οδηγών και στη διεύθυνση της ομάδας του στην F3 και τα αυτοκίνητα τουρισμού.

Σαν σήμερα το 1982, γεννήθηκε η Σούζι Βολφ, γυναίκα του επικεφαλής στην ομάδα F1 της Mercedes, Τότο Βολφ. Αγωνίστηκε σε μικρές κατηγορίες αγώνων μονοθεσίων στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το 2006 πήγε στο Γερμανικό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού (DTM). Αποτέλεσε μια σταθερή παρουσία στο θεσμό αυτό μέχρι το 2012, καταλαμβάνοντας μετέπειτα έναν ρόλο οδηγού εξέλιξης στην F1 για την Williams. Μάλιστα, το 2014 και 2015 οδήγησε μονοθέσια της ομάδας του Γκρόουβ σε FP1 ορισμένων Grand Prix. Τελικά αποσύρθηκε οριστικά από τους αγώνες στα τέλη του 2015, ώστε να επικεντρωθεί στη δική της καμπάνια προώθησης των μηχανοκίνητων σπορ στις γυναίκες. Σήμερα είναι η διευθύντρια του αμιγώς γυναικείου πρωταθλήματος, F1 Academy.

Σαν σήμερα το 2005, η νεοφώτιστη ομάδα της Toro Rosso ανακοίνωσε πως ο Σκοτ Σπιντ θα είναι ο ένας εκ των δύο οδηγών που θα την εκπροσωπήσουν στην F1 την επόμενη χρονιά. Έτσι, ο Σπιντ έγινε ο πρώτος Αμερικανός οδηγός του πρωταθλήματος, μετά το 1993 και τον Μάικλ Αντρέτι. Δυστυχώς για τον ίδιο, οι επιδόσεις του δεν ήταν αντίστοιχες των προσδοκιών και η ομάδα τον αποδέσμευσε στα μέσα του 2007.

Σαν σήμερα το 2007, η ομάδα της Renault κρίθηκε ένοχη από την FIA και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού για παράνομη κατοχή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τα μονοθέσια που χρησιμοποίησε η McLaren το 2006 και 2007. Ανάλογη κατηγορία που δέχτηκε η McLaren την ίδια χρονιά στο σκάνδαλο «Spygate» με την Ferrari. Ωστόσο, σε πλήρη αντίθεση με τον αποκλεισμό της Βρετανικής ομάδας από την βαθμολογία του 2007 και το πελώριο χρηματικό πρόστιμο που της επεβλήθη, η Renault δεν δέχτηκε καμία τιμωρία. Φυσικά αυτό ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων γύρω από την αξιοπιστία της FIA και τις προθέσεις της σχετικά με την υπόθεση της McLaren.

Σαν σήμερα το 2020, πραγματοποιήθηκε το «τρελό» Grand Prix Σακχίρ στην έκδοση της πίστας του Μπαχρέιν με το μικρό μήκος. Η Mercedes συμμετείχε στον αγώνα δίχως τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος είχε νοσήσει από Covid-19. Τη θέση του πήρε ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος ήθελε να δείξει την αξία του με το ταχύτερο μονοθέσιο του grid. Ο Τζακ Έιτκεν πήρε τη θέση του στη Williams, ενώ ο Πιέτρο Φιτιπάλντι αντικατέστησε τον τραυματία, Ρομέν Γκροζάν στη Haas.

Στην εκκίνηση, ο poleman, Βάλτερι Μπότας, είχε κακό πέταγμα και ο Ράσελ πήρε την πρωτοπορία. Πίσω τους, η σύγκρουση ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν, Σαρλ Λεκλέρ και Σέρχιο Πέρεζ οδήγησε τους δύο πρώτους εκτός μάχης και τον Μεξικανό με ζημιές στην τελευταία θέση.

20 γύρους πριν το τέλος του αγώνα όλα άλλαξαν. Θραύσματα από το μονοθέσιο του Έιτκεν λόγω εξόδου στην τελευταία στροφή οδήγησαν στην εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας. Η Mercedes τα έκανε… σαλάτα τις αλλαγές ελαστικών στους οδηγούς της, φορώντας τους λάθος γόμες. Αυτό τους έφερε σε μειονεκτική θέση, όμως ο Ράσελ ανέκαμψε μέχρι τη 2η θέση, αλλά απώλεια πίεσης ελαστικού τον οδήγησε στα pits και πάλι.

Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Σέρχιο Πέρεζ της Racing Point, o οποίος κατέκτησε την παρθενική νίκη της καριέρας του σε έναν απίθανό αγώνα. Δεύτερος ήταν ο Έστεμπαν Οκόν της Renault, o οποίος κράτησε με νύχια και με δόντια πίσω του τον Λανς Στρολ.

Φωτογραφίες: nicklasjohnath1/Twitter-X