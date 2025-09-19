Voge DS800 Rally: Έφτασε στην Ελλάδα με τιμή προσφοράς 8.295 ευρώ

Η νέα adventure της Voge με πλήρη εξοπλισμό και δικύλινδρο κινητήρα 94 ίππων παρουσιάστηκε επίσημα στη χώρα μας - η προσφορά ισχύει μέχρι το τέλος του 2025.

H νέα Voge DS800 Rally, μια adventure μοτοσυκλέτα που στοχεύει να κερδίσει τους αναβάτες με το συνδυασμό δυνατοτήτων και τιμής, παρουσιάστηκε στην Ελλάδα. Μέχρι το τέλος του 2025 η τιμή της διαμορφώνεται στα 8.295 ευρώ, ενώ η κανονική τιμή λιανικής θα είναι 8.995 ευρώ, καθιστώντας την μία από τις πιο προσιτές προτάσεις της κατηγορίας των 800 κυβικών.

Η DS800 Rally κινείται από δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα 798 κ.εκ., με απόδοση 94 ίππων στις 9.000 σ.α.λ. και ροπή 81 Nm στις 6.500 σ.α.λ., συνδυασμένο με εξατάχυτο κιβώτιο και συμπλέκτη ολίσθησης. Το πλαίσιο πλαισιώνεται από πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι KYB εμπρός και μονό αμορτισέρ πίσω, με διαδρομή περίπου 200 χιλιοστών, που μαζί με την απόσταση των 220 χιλιοστών από το έδαφος δείχνουν τον προσανατολισμό της στο χώμα. Οι ακτινωτοί τροχοί 21 ιντσών εμπρός και 18 ιντσών πίσω φορούν tubeless ελαστικά Pirelli Scorpion Rally STR, ενισχύοντας τον adventure χαρακτήρα.

Στον εξοπλισμό ξεχωρίζουν η έγχρωμη TFT οθόνη 7 ιντσών, ο πλήρης LED φωτισμός, το ABS με δυνατότητα απενεργοποίησης, το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, θερμαινόμενα γκριπ και σέλα, καθώς και η στάνταρ προστατευτική ποδιά κινητήρα με κάγκελα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, η Voge DS800 Rally δείχνει έτοιμη να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για ταξίδια και off-road αποδράσεις, προσφέροντας υψηλή αξία σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

Το gmotion δίνει το παρών στην παρουσίαση και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται σύντομα.