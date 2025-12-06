Στην αυστριακή ομάδα θα τα δώσουν όλα για τον τίτλο στους οδηγούς έχοντας τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Ο Λάντο Νόρις θα ξεκινήσει το Grand Prix Άμπου Ντάμπι με προβάδισμα 12 βαθμών έναντι του Μαξ Φερστάπεν και 16 μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι. Ωστόσο, η δυναμική ανήκει ξεκάθαρα στον οδηγό της Red Bull, ο οποίος έχει κερδίσει πέντε από τα οκτώ τελευταία Grand Prix μετά την πληθώρα αναβαθμίσεων μετά την καλοκαιρινή διακοπή.

Η McLaren, την ίδια περίοδο, έχασε κρίσιμους βαθμούς από λάθη και ατυχίες: την εγκατάλειψη του Νόρις στην Ολλανδία, το ατύχημα του Πιάστρι στο Μπακού, τον διπλό αποκλεισμό στο Λας Βέγκας και τη στρατηγική κατάρρευση στο Κατάρ.

Η ψυχολογική πίεση είναι με τη McLaren

Στο περιθώριο του μεγάλου τελικού στο Άμπου Ντάμπι, ο επικεφαλής της Red Bull, Λοράν Μεκίς, εκτιμά ότι οι Νόρις και Πιάστρι βιώνουν το βάρος του να αναμετριούνται με έναν οδηγό όπως ο Φερστάπεν σε μάχη τίτλου.

«Είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένα στοιχείο, όταν είσαι ανταγωνιστής του Μαξ, το έχω ζήσει και από την άλλη πλευρά… υπάρχει ένα στοιχείο όπου ξέρεις ότι απλώς δεν κάνει λάθος. Αυτό σου δημιουργεί πίεση. Δεν κάνει ποτέ λάθος, δεν χάνει ποτέ την εκκίνηση, δεν χάνει ποτέ τη στροφή 1. Θα καταφέρει να βγάλει περισσότερη απόδοση από τα ελαστικά σε σχέση με τους περισσότερους οδηγός. Φυσικά αυτό αυξάνει την πίεση για τους άλλους. Η ομάδα ήταν εξαιρετική στις εκτελέσεις, οπότε είναι αλήθεια ότι επωφεληθήκαμε από λιγότερο δυνατές εκτελέσεις των αντιπάλων μας, αλλά επιτρέψτε μου να δώσω τα εύσημα στη φοβερή σειρά από εξαιρετικά δυνατούς αγώνες, εξαιρετικά δυνατές εκτελέσεις από την ομάδα, δεν πήραμε ούτε ένα λάθος απόφαση».

Επιπλέον ο Γάλλος αναφέρθηκε και στον παράγοντα στρατηγική και το ρίσκο που εμπεριέχουν οι αποφάσεις που μπορούν να κρίνουν την έκβαση του τίτλου: «Έχουμε πάρει θάρρος πολλές φορές σε αποφάσεις. Μερικές φορές αποτύχαμε, αλλά αυτό δεν σταμάτησε κανέναν από το να αναλάβει ρίσκο. Στο τέλος, οι εκτελέσεις μας την Κυριακή ήταν εξαιρετικά, εξαιρετικά δυνατές. Νομίζω ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων λειτουργεί ξεκάθαρα υπέρ μας. Πόσο κοστίζει αυτό στους αντιπάλους; Δεν ξέρω, αλλά είναι φυσιολογικό να υπάρχει ένας ψυχολογικός αντίκτυπος».

🗣️ "In Abu Dhabi, we have nothing to lose and we are going to give it everything that we have."#F1 || #QatarGP 🇶🇦pic.twitter.com/Twkz7odYvE — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 1, 2025

Πιστή στις αρχές της

Στόχος της Red Bull Racing δεν είναι άλλος από το να δει τον Μαξ Φερστάπεν να κερδίζει τον αγώνα στο Άμπου Ντάμπι. Ωστόσο αυτό δεν αρκεί στον Ολλανδό, καθώς θέλει τον Νόρις εκτός βάθρου για να πάρει τον τίτλο.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε στο Άμπου Ντάμπι είναι αυτό που έπρεπε να κάνουμε κι εδώ. Πρέπει να φέρουμε το μονοθέσιο στο σωστό παράθυρο. Όπως βλέπεις, αυτό δεν είναι πάντα αυτονόητο κάθε αγωνιστικό τριήμερο, αλλά αν το πετύχουμε, ο Μαξ μπορεί να παλέψει για τη νίκη. Αν το κάνει αυτό, τότε ό,τι συμβεί πίσω του είναι κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Οπότε, σε ό,τι αφορά την προσέγγισή μας στο τριήμερο, δεν αλλάζει τίποτα. Πηγαίνουμε εκεί, προσπαθούμε να βάλουμε το μονοθέσιο στο κατάλληλο παράθυρο λειτουργίας, προσπαθούμε να δώσουμε στον Μαξ μια ισορροπία που τον κάνει να αποδίδει στο μέγιστο, και ελπίζουμε ότι αυτό θα τον βάλει στη μάχη για την κορυφή. Το τι θα γίνει πίσω, δεν το ελέγχουμε», ανέφερε.

