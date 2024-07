Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού παραδέχθηκε πως δεν ενήργησε όπως έπρεπε στις κινήσεις του Ολλανδού στην Αυστρία στη μάχη του με τον Λάντο Νόρις.

Το φετινό Grand Prix Αυστρίας θα μείνει στην ιστορία για την επαφή ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις. Οι δύο οδηγοί μονομαχούσαν για τη νίκη στο Red Bull Ring όταν είχαν σύγκρουση στον 64ο από τους 71 γύρους. Ο Ολλανδός οδηγός συνέχισε και τερμάτισε 5ος, ενώ ο Βρετανός εγκατέλειψε.

Οι αγωνοδίκες εξέτασαν τη μεταξύ τους επαφή και έδωσαν ποινή 10 δλ στον Φερστάπεν, η οποία ωστόσο δεν του στέρησε κάποια θέση. Η μάχη τους και συγκεκριμένα ο τρόπος άμυνας του Ολλανδού προκάλεσε την οργή της McLaren Racing και δεν άργησε να γίνει θέμα συζήτησης στον κόσμο των social media.

Σύμφωνα με το motorsport.com, στο περιθώριο του Grand Prix Μ. Βρετανίας υπήρξε συνάντηση του Διευθυντή Αγώνων της Formula 1, Νιλς Βίτιχ, με τις ομάδες. Το κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η μάχη μεταξύ των Φερστάπεν και Νόρις.

Anyone defending VER on the Lap 64 contact needs to watch this angle. #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/mBcIjfwzwH

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο Βίτιχ παραδέχθηκε πως η κίνηση του Φερστάπεν κατά το φρενάρισμα (moving under braking) ενώ του έκανε επίθεση ο Νόρις στον 55ο γύρο ήταν αντικανονική. Επιπλέον είπε πως έπρεπε να δεχθεί λευκή/μαύρη σημαία για την αντιαθλητική του άμυνα.

Η συνάντηση αυτή άφησε χαρούμενο τον επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, καθώς ένιωσε εν μέρει δικαιωμένος για τα όσα είπε μετά τον αγώνα της Αυστρίας: «Είμαστε χαρούμενοι διότι η FIA είπε την άποψή της σχετικά με το τι έγινε στην Αυστρία. Είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που είπαν γιατί επιβεβαίωσαν πως οι ισχυρισμοί μας κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα ήταν σωστοί».

LAP 65/71



It's all over for Norris - he's out of his car and out of the race ❌#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/0Px2oqhQsk