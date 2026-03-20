Ο ιδιοκτήτης της Aston Martin υπεραμύνεται της τρέχουσας δομής διοίκησης αλλά ταυτόχρονα «θολώνει τα νερά» μετά την ξαφνική αποχώρηση του Τζόναθαν Γουίτλι από την Audi.

Λίγα μόλις λεπτά μετά την επίσημη ανακοίνωση της Audi για την αποχώρηση του Τζόναθαν Γουίτλι, ο Λόρενς Στρολ επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια, όχι για να επιβεβαιώσει τη μεταγραφή, αλλά για να «ξεκαθαρίσει το τοπίο» γύρω από τον τρόπο που διοικείται η Aston Martin. Η δήλωσή του ότι η έλλειψη ενός «παραδοσιακού» Team Principal είναι αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού (by design), προκαλεί ερωτήματα για το πώς θα ενσωματωθεί ένα στέλεχος του βεληνεκούς του Γουίτλι στο Silverstone.

Η τρέχουσα δομή της ομάδας είναι πράγματι μοναδική. Ο Άντριαν Νιούι, εκτός από μέτοχος, κατέχει τον ρόλο του Managing Technical Partner. Αν και τυπικά εκτελεί χρέη Team Principal μετά την αναδιοργάνωση στα τέλη του 2025, ο Νιούι παραμένει ένας μηχανικός που εστιάζει στη στρατηγική και τον σχεδιασμό, και όχι ένας διοικητικός ηγέτης που θα ασχοληθεί με τις καθημερινές ανάγκες της πίστας ή τις υποχρεώσεις προς τα Μέσα Ενημέρωσης.

An update from Lawrence Stroll. pic.twitter.com/wLtZ0ZZpV0 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 20, 2026

Η Aston Martin έχει παρουσιάσει μια ασυνήθιστα υψηλή κινητικότητα σε επίπεδο ηγετικών στελεχών τα τελευταία πέντε χρόνια. Από τον Ότμαρ Σαφνάουερ και τον Μάικ Κρακ, μέχρι την πρόσφατη μετακίνηση του Άντι Κάουελ σε ρόλο Chief Strategy Officer, η ομάδα φαίνεται να ψάχνει ακόμα τη χρυσή τομή.

Το επιχείρημα του Στρολ ότι η ομάδα κάνει τα πράγματα «διαφορετικά» έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα της Formula 1, όπου η σύνδεση μεταξύ του εργοστασίου και της ομάδας πίστας απαιτεί έναν άνθρωπο με απόλυτη αφοσίωση στο συγκεκριμένο ρόλο. Ο Γουίτλι, έχοντας θητεύσει σε επιτυχημένες δομές (όπως αυτή της Red Bull Racing υπό τον Κρίστιαν Χόρνερ), θα μπορούσε να είναι ο συνδετικός κρίκος που λείπει.

Αναλυτικά η δήλωση του Λόρενς Στρολ

«Με την τρέχουσα φημολογία γύρω από τον ρόλο του Άντριαν Νιούι στην ομάδα μας, θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να ξεκαθαρίσω την κατάσταση. Ως Εκτελεστικός Πρόεδρος και Κύριος Μέτοχος, θα ήθελα να επαναβεβαιώσω ότι ο Άντριαν Νιούι είναι συνεργάτης μου και σημαντικός μέτοχος. Είναι ο Managing Technical Partner της AMR, και εγώ και αυτός έχουμε μια αληθινή συνεργασία βασισμένη σε ένα κοινό όραμα επιτυχίας για την εταιρεία. Εδώ κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά, και παρόλο που προς το παρόν δεν υιοθετούμε τον παραδοσιακό ρόλο του Team Principal που βλέπετε αλλού - αυτό γίνεται από σχεδιασμό. Ως ο πιο επιτυχημένος μηχανικός στην ιστορία του αθλήματος, η πρωταρχική εστίαση του Άντριαν είναι στη στρατηγική και τεχνική ηγεσία όπου και αριστεύει. Υποστηρίζεται από μια εξαιρετικά καταρτισμένη Ανώτερη Ηγετική Ομάδα για να φέρει εις πέρας όλες τις πτυχές της επιχείρησης, τόσο στο Campus όσο και στην πίστα. Συχνά μας προσεγγίζουν ανώτερα στελέχη άλλων ομάδων που επιθυμούν να ενταχθούν στην Aston Martin Aramco, αλλά σύμφωνα με την πολιτική μας, δεν σχολιάζουμε φήμες και εικασίες».