Η ανάγκη για διαχείριση ενέργειας ακόμη και στον ένα γρήγορο γύρο φέρνει τη συζήτηση γύρω από διορθωτικές κινήσεις στους κανονισμούς για τις κατατακτήριες.

Οι πρώτοι αγώνες της σεζόν του 2026 σε Μελβούρνη και Σανγκάη άφησαν μια γλυκόπικρη γεύση στους ανθρώπους της Formula 1. Ενώ το θέαμα την Κυριακή -ισιαίτερα στην Κίνα- ξεπέρασε τις προσδοκίες, καθησυχάζοντας όσους φοβούνταν τους νέους κανονισμούς, ένα συγκεκριμένο ζήτημα στις κατατακτήριες δοκιμές έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση οδηγών και ομάδων.

Σε πρόσφατη συνάντηση των επικεφαλής ομάδων της F1, συμφωνήθηκε ότι το επίπεδο του ανταγωνισμού στους αγώνες είναι υψηλό και η ανταπόκριση των οπαδών θετική. Ωστόσο, η προσοχή στρέφεται πλέον αποκλειστικά στη διαδικασία των κατατακτηρίων, η οποία φαίνεται να πλήττεται από την ίδια τη φύση των νέων μονάδων ισχύος.

Το παράδοξο του «lift and coast» στις κατατακτήριες

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην τεχνική «lift and coast» (το να αφήνει ο οδηγός το γκάζι πριν το φρενάρισμα για εξοικονόμηση ενέργειας). Ενώ αυτή η πρακτική είναι συνήθης κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, το γεγονός ότι οι οδηγοί αναγκάζονται να την εφαρμόζουν ακόμη και κατά τη διάρκεια του γρήγορου γύρου στις κατατακτήριες -τη στιγμή δηλαδή που το μονοθέσιο θα έπρεπε να βρίσκεται στο 100% των δυνατοτήτων του- θεωρείται απαράδεκτο για το κύρος του σπορ.

Στόχος της FIA και των ομάδων είναι να βρεθούν λύσεις που θα επιτρέπουν στους οδηγούς να πιέζουν στο όριο σε όλη τη διάρκεια του γύρου, χωρίς να ανησυχούν για τη διαχείριση της ενέργειας. Ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Λιούις Χάμιλτον, που πλέον μοιράζονται το γκαράζ της Ferrari, είναι μεταξύ των οδηγών που αναμένεται να συμβάλουν με την εμπειρία τους στη διαμόρφωση των νέων προτάσεων.

Στοχευμένες αλλαγές χωρίς βιασύνη

Παρά την ανάγκη για βελτίωση, η Formula 1 δεν πρόκειται να προχωρήσει σε σπασμωδικές κινήσεις. Η ακύρωση των Grand Prix στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία δημιούργησε ένα «κενό» στο ημερολόγιο, προσφέροντας τον απαραίτητο χρόνο για ανάλυση των δεδομένων.

Έτσι, τίποτα δεν θα αλλάξει για τον επερχόμενο αγώνα στη Suzuka. Οι όποιες διορθωτικές παρεμβάσεις αναμένονται από το Grand Prix του Μαϊάμι και μετά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του γνωστού δημοσιογράφου Ρομπέρτο Τσιντσέρο, δεν πρόκειται για ριζικές ανατροπές, αλλά για στοχευμένα μέτρα που θα εξαλείψουν τις δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν στο ξεκίνημα της χρονιάς.

