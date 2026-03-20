Η Opel μπαίνει στη Formula E (vid)

Η Stellantis ανακατεύει την τράπουλα στο ηλεκτρικό πρωτάθλημα, με την Opel να αντικαθιστά την DS και να ετοιμάζεται για ντεμπούτο στην εποχή των 800 ίππων με τα μοονοθέσια Gen4.

Μια νέα σελίδα ανοίγει για την Opel, καθώς ο γερμανικός κατασκευαστής ανακοίνωσε την είσοδό του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula E. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης στον όμιλο Stellantis, με την Opel να παίρνει τη θέση της DS Automobiles ενόψει της νέας εποχής Gen4, η οποία θα φέρει μονοθέσια με την εντυπωσιακή ισχύ των 800 ίππων.

Η αποχώρηση της DS προκάλεσε αίσθηση, καθώς η γαλλική μάρκα αποφάσισε να στρέψει το ενδιαφέρον της σε τελείως διαφορετικά πεδία, όπως το γκολφ και η ιστιοπλοΐα (SailGP). Από την άλλη, η Opel γίνεται η πέμπτη μεγάλη γερμανική μάρκα που συμμετέχει στο ηλεκτρικό πρωτάθλημα, ακολουθώντας τα βήματα των Audi, BMW, Mercedes και Porsche.

Από τα ράλι στις πίστες της Formula E

Η Opel μπορεί να μην έχει το ιστορικό κύρος των συμπατριωτών της σε αγώνες πίστας, αλλά κουβαλά μια βαριά κληρονομιά. Από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι του 1982 με τον θρυλικό Βάλτερ Ρερλ, μέχρι τη νίκη στον 24ωρο αγώνα του Nürburgring το 2003, η μάρκα ξέρει να κερδίζει.

Τα τελευταία χρόνια, η Opel έχει επενδύσει σημαντικά στους ηλεκτρικούς αγώνες μέσω του ADAC Opel Electric Rally Cup. Η μετάβαση από το Corsa Rally Electric στα πανίσχυρα Mokka GSE Rally των 281 ίππων για τη σεζόν 2026-27, αποτέλεσε το ιδανικό «σκαλοπάτι» για το επόμενο μεγάλο άλμα προς την κορυφαία κατηγορία των ηλεκτρικών μονοθεσίων.

Η στρατηγική σημασία του σήματος GSE

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Opel, Φλόριαν Χούετλ, τόνισε ότι η είσοδος στη Formula E είναι το τέλειο timing για την προώθηση των ηλεκτρικών μοντέλων GSE. Η ομάδα Opel GSE Formula E Team θα αποτελέσει την «βιτρίνα» της γερμανικής μηχανολογίας και των επιδόσεων της μάρκας, συνδέοντας τα αγωνιστικά μονοθέσια με μοντέλα δρόμου όπως το Mokka GSE και το επερχόμενο Corsa GSE.

Ο Τζεφ Ντοντς, CEO της Formula E, καλωσόρισε με ενθουσιασμό την Opel, επισημαίνοντας ότι η παρουσία μιας τόσο ισχυρής γερμανικής μάρκας υπογραμμίζει τη σημασία του πρωταθλήματος στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Το νέο μονοθέσιο της ομάδας αναμένεται να κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στην πίστα Paul Ricard τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασης της εποχής Gen4.