H μονομαχία στον 64ο από τους 71 γύρους, είχε δραματική κατάληξη για τους οδηγούς της Red Bull και της McLaren.

Δραματικό φινάλε στο Grand Prix Αυστρίας, μετά τη σύγκρουση των Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις στον 64ο από τους 71 γύρους.

O μεν Νόρις εγκατέλειψε, ο δε Φερστάπεν μπήκε στα pits για αλλαγή ελαστικών και δέχτηκε επίσης ποινή 10 δλ. για τη σύγκρουση.

Περισσότερα σε λίγο.

NORRIS GOES FOR IT AGAIN! AND VERSTAPPEN GOES OFF AGAIN!#AustrianGP pic.twitter.com/A6ybNgMM5I