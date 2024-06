Απογοήτευση και εκνευρισμός επικρατεί στη McLaren Racing για τη συμπεριφορά του παγκόσμιου πρωταθλητή εντός πίστας και ζητά πιο αυστηρές ποινές.

Η σύγκρουση ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις έχει προκαλέσει μεγάλες αναταραχές στον κόσμο της Formula 1. Οι δύο οδηγοί έδιναν μάχη για τη νίκη όταν είχαν επαφή στη στροφή 3 του 64ου γύρου. Ο Φερστάπεν τερμάτισε στην 5η θέση, ενώ ο Νόρις εγκατέλειψε τον αγώνα.

Ο Βρετανός οδηγός είχε πολλά παράπονα από τον τρόπο οδήγησης του Ολλανδού και το πώς αμύνθηκε στις επιθέσεις του στο τελευταίο μέρος του Grand Prix. Τον εκνευρισμό του συμμερίζεται o επικεφαλής της McLaren Racing, Αντρέα Στέλα.

Ο Ιταλός με δηλώσεις του στο Sky Sports άφησε σαφείς υπόνοιες πως η FIA στο παρελθόν δεν τιμώρησε το οδηγικό στιλ του Φερστάπεν, το οποίο θεωρεί πως είναι εκτός κανονισμών: «Όλος ο πλανήτης γνωρίζει ποιος ευθύνεται για τη σύγκρουση, εκτός από μία μερίδα ανθρώπων. Το μεγάλο πρόβλημα πίσω από αυτό, είναι πως αν δεν βρεις μια σωστή λύση, τότε αυτές οι καταστάσεις θα επιστρέψουν. Σήμερα κάνουμε τις ίδιες συζητήσεις γιατί δεν υπήρξε σωστή αντιμετώπιση αυτής της οδήγησης στο παρελθόν. Το 2021 όταν υπήρχαν μάχες (του Φερστάπεν) με τον Λιούις Χάμιλτον που έπρεπε να υπάρξουν πιο σοβαρές τιμωρίες. Έτσι, μαθαίνεις πώς να οδηγείς με έναν συγκεκριμένο τρόπο που θεωρείται δίκαιος».

Όταν ρωτήθηκε από τον Τεντ Κράβιτς αν αναφέρεται στην ατιμωρησία του Φερστάπεν στη μάχη του με τον Χάμιλτον στη Βραζιλία του 2021, ο Ιταλός απάντησε: «Υπήρχαν πολλά επεισόδια (που δεν τιμωρήθηκε ο Φερστάπεν) τότε. Είναι γεγονός πως σεβόμαστε τη Red Bull και τον Μαξ. Δεν χρειάζεται να κάνουν τέτοια πράγματα, πληγώνουν τη δημοτικότητά τους».

Για το αν διαφωνεί σχετικά με τον τρόπο οδήγησης του Μαξ Φερστάπεν, ο Στέλα είπε: «Οι αγωνοδίκες βρήκαν απόλυτα υπαίτιο τον Φερστάπεν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είναι μόνο η οδήγηση μεταξύ οδηγών αλλά η οδήγηση μέσα σε ένα πλαίσιο κανονισμών. Οι κανονισμοί πρέπει να τηρούνται με έναν τρόπο που να είναι αποτελεσματικός. Όταν ένα μονοθέσιο βγαίνει εκτός αγώνα ως αποτέλεσμα ενός ατυχήματος η τιμωρία πρέπει να είναι πολλαπλάσια του αποτελέσματος».

He gave it everything 💪



Lando Norris is your #F1DriverOfTheDay#F1 #AustrianGP @salesforce pic.twitter.com/jWt9jC2yZb