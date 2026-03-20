Η επίσημη ανακοίνωση της γερμανικής ομάδας ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για τη μετακίνηση του Τζόναθαν Γουίτλι στην Aston Martin, επιβεβαιώνοντας τις χθεσινές πληροφορίες.

Οι εξελίξεις στη Formula 1 τρέχουν πλέον με ταχύτητες μονοθεσίου. Λίγες μόλις ώρες μετά τις αποκαλύψεις για τις εσωτερικές αλλαγές στην Aston Martin, η Audi Revolut F1 Team ήρθε να ρίξει «λάδι στη φωτιά», ανακοινώνοντας την άμεση αποχώρηση του Τζόναθαν Γουίτλι. Η είδηση αυτή αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα για την επιβεβαίωση του ρεπορτάζ που ήθελε τον Γουίτλι να επιστρέφει στην Αγγλία για να αναλάβει τα ηνία της Aston Martin.

Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση της Audi, ο Γουίτλι αποχωρεί από το Hinwil για «προσωπικούς λόγους», με την απόφαση να έχει άμεση ισχύ. Η αποχώρησή του, μόλις 10 μήνες μετά την ένταξή του στο γερμανικό πρότζεκτ, έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή για την ομάδα, η οποία προσπαθεί ακόμα να βρει τα πατήματά της ως νέος κατασκευαστής στο grid του 2026.

Ο Ματία Μπινότο αναλαμβάνει πλήρη δράση

Με την απομάκρυνση του Γουίτλι, ο Ματία Μπινότο γίνεται πλέον ο απόλυτος κυρίαρχος στην Audi. Ο Ιταλός, που κατέχει τη θέση του Head of Audi F1 Project από το 2024, αναλαμβάνει επιπλέον και τα καθήκοντα του Team Principal. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η Audi επιλέγει τη συγκέντρωση των εξουσιών σε ένα πρόσωπο, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, προκειμένου να διατηρήσει τη σταθερότητα της ομάδας.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η μελλοντική δομή της διοίκησης θα οριστικοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Ωστόσο, η δέσμευση της Audi για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έως το 2030 παραμένει «ακλόνητη», παρά τις ξαφνικές αλλαγές στα πρόσωπα-κλειδιά που σχεδίαζαν την επόμενη ημέρα.

Το μονοπάτι για το Silverstone είναι ανοιχτό

Η αποχώρηση του Γουίτλι «με άμεση ισχύ» είναι το κλειδί της υπόθεσης. Αυτό σημαίνει ότι το έμπειρο στέλεχος, που μεγαλούργησε στη Red Bull, δεν θα χρειαστεί να περάσει από τη μακρόχρονη περίοδο υποχρεωτικής άδειας (gardening leave) που συνήθως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ή τουλάχιστον οι δύο πλευρές βρήκαν τη χρυσή τομή για να λυθεί η συνεργασία τους ακαριαία.

BREAKING: Jonathan Wheatley will depart from his role of Team Principal at Audi F1 team with immediate effect



Mattia Binotto will continue leading the team, taking over as Team Principal#F1 pic.twitter.com/ziqEhn88B6 — Formula 1 (@F1) March 20, 2026

Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Silverstone. Η τοποθέτηση του Τζόναθαν Γουίτλι στη θέση του Team Principal της Aston Martin φαντάζει πλέον ως το πιο πιθανό σενάριο, επιτρέποντας στον Άντριαν Νιούι να απαλλαγεί από τα διοικητικά βάρη και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη διάσωση του τεχνικού τμήματος και της Honda. Το «ντόμινο» που ξεκίνησε από μια δημοσιογραφική πληροφορία χθες, σήμερα αλλάζει τη μορφή της Formula 1.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Audi Revolut F1

«Καθώς συνεχίζει την πορεία της προς τις μπροστινές θέσεις του grid, η Audi Revolut F1 Team θα εφαρμόσει σημαντικές αλλαγές στην ανώτερη διοικητική της δομή. Για προσωπικούς λόγους, ο Τζόναθαν Γουίτλι θα αποχωρήσει από την ομάδα με άμεση ισχύ. Η ομάδα ευχαριστεί τον Τζόναθαν για τη συνεισφορά του στο εγχείρημα και του εύχεται τα καλύτερα για τις μελλοντικές του προσπάθειες.

Ο Ματία Μπινότο, Επικεφαλής του Audi F1 Project, θα συνεχίσει να ηγείται της ομάδας, αναλαμβάνοντας παράλληλα επιπλέον αρμοδιότητες ως Team Principal. Από την ένταξή του στο τιμόνι του εγχειρήματος το 2024, ο Ματία είναι υπεύθυνος για τον μετασχηματισμό της ομάδας, καθώς η Audi προετοιμαζόταν και τελικά εισήλθε στην F1 ως κατασκευαστής πλαισίου και μονάδων ισχύος.

Η μελλοντική δομή της ομάδας θα καθοριστεί πλήρως σε μεταγενέστερο στάδιο, καθώς ο οργανισμός συνεχίζει να προσαρμόζεται στο εξελισσόμενο περιβάλλον της Formula 1. Με την αταλάντευτη δέσμευση της AUDI AG, η Audi Revolut F1 Team θα συνεχίσει να προοδεύει με στόχο τη διεκδίκηση πρωταθλημάτων έως το 2030».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Νίκος Γιαννούλας συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στην Κίνα, και το «χάσμα» που έχουν προκαλέσει οι νέοι κανονισμοί.