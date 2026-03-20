Σαν Σήμερα: To ανατριχιαστικό ατύχημα του Αλόνσο και η εντυπωσιακή πρεμιέρα της F1 στην έρημο (vid)

Σήμερα, στο ταξίδι μας στο χρόνο και στα βιβλία της ιστορίας, θα μάθουμε τι έγινε σε δύο αγώνες της Formula 1 και σε δύο πρεμιέρες στο πρωτάθλημα του MotoGP. Επιπλέον συνεχίζουμε την αναδρομή μας στο θρυλικό Σίμπρινγκ και γνωρίζουμε τον πρώτο γιο του ήρωα των αγώνων, Τζακ Μπράμπαμ.

Σαν σήμερα το 1952, γεννήθηκε ο Τζεφ Μπράμπαμ, ο πρώτος γιος του θρυλικού και αειμνήστου Τζακ Μπράμπαμ. Συγκριτικά με τον πατέρα του, ο Τζεφ δεν εμφανίστηκε ποτέ στη Formula 1 και δραστηριοποιήθηκε κυρίως στις ΗΠΑ. Συμμετείχε σε πρωταθλήματα αντοχής και μονοθεσίων, με τη μεγαλύτερη διάκρισή του να είναι η κατάκτηση των 24 Ωρών Λε Μαν το 1993 με την Peugeot. Ολοκλήρωσε την καριέρα του αγωνιζόμενος στα 1.000 Μίλια του Μπάθαρστ μαζί με τον αδερφό του, Ντέιβιντ.

Σαν σήμερα το 1971, η Porsche συνέχισε το εντυπωσιακό σερί νικών της νέας 917K, επικρατώντας στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ. Αυτήν τη φορά, το πανίσχυρο αγωνιστικό μοιράστηκαν οι Βικ Έλφορντ και Ζεράρ Λαρούς.

Σαν σήμερα το 1976, οι Αλ Χόλμπερτ και Μίκαελ Κέισερ κατέκτησαν τη συνολική νίκη στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ. Μοιράστηκαν μια Holbert Porsche Carrera RSR κατηγορίας GTO και συμπλήρωσαν συνολικά 230 γύρους.

Σαν σήμερα το 1982, σε έναν αγώνα με πάρα πολλές εγκαταλείψεις, οι 12 Ώρες του Σίμπρινγκ κατακτήθηκαν από μια JLP Porsche 935 που μοιράστηκε ο Τζον Πολ με τον γιο του, Τζον Πολ Jr. Μάλιστα, μέχρι να συμπληρωθούν οι πρώτες τέσσερις ώρες του θρυλικού αγώνα, το 1/3 του grid 67 αυτοκινήτων είχε ήδη εγκαταλείψει.

Σαν σήμερα το 1993, σε έναν χαοτικό αγώνα υπό βροχή, οι Χουάν Μανουέλ Φάντζιο II και Άντι Ουάλας επανέλαβαν τον θρίαμβο της προηγούμενης χρονιάς και ξανακέρδισαν τις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ με την ασυναγώνιστη Eagle-Toyota MkIII. Το συγκεκριμένο αγωνιστικό, το οποίο κατασκευάστηκε από την All American Racers του αείμνηστου Νταν Γκέρνι, αποδείχθηκε για μία ακόμη χρονιά σημαντικά ταχύτερο των υπολοίπων και το πλήρωμα κατέκτησε τη νίκη έπειτα από 230 γύρους.

Σαν σήμερα το 1999, ξεκίνησε μια καινούρια εποχή για τους αγώνες αντοχής της Αμερικής, καθώς το παρακμάζον IMSA GT «έδωσε τη σκυτάλη» στο American Le Mans Series (ALMS). Η νέα σεζόν ξεκίνησε με τις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ. Η διοργάνωση έφτιαξε τους τεχνικούς κανονισμούς της βασιζόμενη στις υποδείξεις της ACO (διοργανώτριας αρχής για τις 24 Ώρες Λε Μαν). Επομένως το grid απαρτίστηκε από καινούργια αγωνιστικά σε όλες τις κατηγορίες. Οι BMW και Audi εισήλθαν στη διοργάνωση κατεβάζοντας από δύο V12 LMR και R8R αντίστοιχα, με την πρώτη να εκκινεί από την pole position και να ηγείται στις πρώτες 6 ώρες. Η γερμανική ομάδα θριάμβευσε χάρη στο #42 των Γιοργκ Μίλερ, Τζέι Τζέι Λέιτο και Τομ Κρίστενσεν. Το βάθρο έκλεισε από το Riley & Scott της Dyson Racing και το #77 Audi R8R.

Σαν σήμερα το 2004, η Audi πήρε ακόμη μία νίκη στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ, με τα R8 LMP1 να κάνουν… περίπατο. Συγκεκριμένα, η βρετανική Team Veloqx κέρδισε έπειτα από 350 γύρους με τους Άλαν ΜακΝις, Φρανκ Μπιέκα και Πιερ Κάφερ.

Σαν σήμερα το 2005, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Μαλαισίας, στο οποίο κυριάρχησε ο Φερναντο Αλόνσο και για την πρώτη του νίκη στη σεζόν με τη Renault. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Γιάρνο Τρούλι, δίνοντας στην Toyota το πρώτο της βάθρο στη Formula 1 μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας στο σπορ. Η Williams του Νικ Χάιντφελντ ολοκλήρωσε το βάθρο, ύστερα από μια σύγκρουση ανάμεσα στον Τζανκάρλο Φισικέλα και τον Μαρκ Ουέμπερ.

Σαν σήμερα το 2010, με την Audi απούσα όντας αφοσιωμένη στην εξέλιξη του καινούριου R15 TDI plus, η Peugeot έκανε περίπατο στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ και τερμάτισε στο 1-2. Στην 1η θέση τερμάτισε το #07 908 HDi των Μαρκ Ζενέ, Άλεξ Βουρτς και Άντονι Ντέιβιντσον.

Σαν σήμερα το 2011, έλαβε χώρα το νυχτερινό GP Κατάρ στο Λουσέιλ, για την έναρξη της σεζόν στο MotoGP. Νικητής αναδείχθηκε ο Κέισι Στόνερ, ο οποίος έκανε έναν εμφατικό αγώνα εκκινώντας από την pole position και καταγράφοντας τον ταχύτερο γύρο. Ο Αυστραλός αναβάτης της Honda άφησε πίσω του τη Yamaha του πρωταθλητή Χόρχε Λορένθο, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο ομόσταυλος του Στόνερ, Ντάνι Πεντρόζα.

Σαν σήμερα το 2016, η Mercedes ξεκίνησε τη σεζόν στη Formula 1 με ακόμα μία επιβλητική εμφάνιση, με τον Νίκο Ρόσμπεργκ να κατακτά τη νίκη και τον Λιούις Χάμιλτον δεύτερο στο Grand Prix Αυστραλίας. Ο αγώνας στιγματίστηκε από το τρομακτικό ατύχημα του Φερνάντο Αλόνσο, στην προσπάθειά του να προσπεράσει τη Haas του Έστεμπαν Γκουτιέρεζ στο 16ο γύρο. Ο Ισπανός βγήκε από την κατεστραμμένη McLaren MP4-31 χωρίς βοήθεια, αλλά αποκόμισε τραυματισμούς στα πλευρά που δεν του επέτρεψαν να πάρει μέρος στο επόμενο Grand Prix.

Όπως ήταν φυσικό, ο αγώνας διακόπηκε και συνεχίστηκε λίγα λεπτά αργότερα, με τα «ασημί βέλη» να κάνουν το 1-2 και τον Σεμπάστιαν Φέτελ της Ferrari να κλείνει το βάθρο. Μεγάλη έκπληξη της ημέρας αποτέλεσε η 6η θέση του Ρομέν Γκροζάν στην έτερη Haas, η οποία έγινε η πρώτη ομάδα μετά το 2002 και την Toyota που βαθμολογήθηκε στο ντεμπούτο της.

Σαν σήμερα, επίσης το 2016, ο Χόρχε Λορένθο κατέκτησε τη νίκη στο νυχτερινό Λουσέιλ, για το GP Κατάρ του MotoGP. Ο Ισπανός της Yamaha εκκίνησε από την pole position και βρέθηκε αρχικά αντιμέτωπος με τις ισχυρές στις ευθείες Ducati των Αντρέα Ιανόνε και Αντρέα Ντοβιτσιόζο. Οι δύο Ducati αντάλλαξαν θέσεις για τους πρώτους γύρους του αγώνα, με τον Ιανόνε να πέφτει τελικά στη στροφή 13 του 6ου γύρου. Εν τέλει, ο Λορένθο προσπέρασε τον «Ντόβι» στον 9ο γύρο, χτίζοντας έπειτα μια ασφαλή διαφορά για να κατακτήσει τη νίκη. Το βάθρο ολοκληρώθηκε από τον Μαρκ Μάρκεθ της Honda.

Σαν σήμερα το 2021, η Cadillac κατέγραψε την τρίτη της νίκη στα πέντε τελευταία χρόνια στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ. Η καρό σημαία έπεσε μετά από 349 γύρους για το #5 της JDC Miller MotorSports, με νικητές τους Γάλλους Σεμπαστιέν Μπουρντέ, Τριστάν Βοτιέ και Λοΐκ Ντιβάλ.

Σαν σήμερα το 2022, ξεκίνησε η σεζόν της Formula 1 που σήμανε την έναρξη μιας νέας εποχής στο σπορ. Η αυλαία άνοιξε με το Grand Prix Μπαχρέιν στην έρημο του Σακχίρ, έναν αγώνα που αποδείχθηκε άκρως συναρπαστικός. Η μάχη για τη νίκη ήταν μεταξύ των Σαρλ Λεκλέρ και Μαξ Φερστάπεν. Οι δύο οδηγοί πάλεψαν για πολλούς γύρους ρόδα με ρόδα, προσφέροντας θέαμα και εντυπωσιακά προσπεράσματα. Εν τέλει αυτός που επικράτησε ήταν ο Μονεγάσκος της Scuderia Ferrari, ενώ ο αγώνας της Red Bull Racing πήγε από το κακό στο χειρότερο. Ο Φερστάπεν εγκατέλειψε λίγους γύρους πριν το τέλος του αγώνα, ενώ ο Σέρχιο Πέρεζ έμεινε εκτός αγώνα στον τελευταίο γύρο. Αυτό επέτρεψε στη Ferrari να κάνει το 1-2 με τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG.