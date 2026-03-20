Kymco, Voge, Cyclone, Yadea, Gemini στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026
Από την Τετάρτη 1 έως και την Κυριακή 5 Απριλίου 2026, η Mototrend SA σας προσκαλεί να ζήσετε ένα μοναδικό γεγονός γεμάτο μοτοσυκλέτα στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, πλησίον του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα Αττικής.
Σας περιμένουμε στο HALL 2, περίπτερα Α4 + Β4, με όλη τη γκάμα των Kymco, Voge, Cyclone, Yadea, Gemini παρατεταγμένη! Ανάμεσά τους θα βρείτε σίγουρα αυτό που ψάχνετε, από scooter πόλης και μικρές μοτοσυκλέτες μέχρι Adventure, Supersport και Streetfighter κάθε κυβισμού. Θα βρείτε όμως και ηλεκτροκίνητες προτάσεις για οικονομική μετακίνηση στην πόλη, όπως επίσης και μια σειρά πολυχρηστικών ATV/SSV για τη δουλειά ή/και τη διασκέδασή σας.
Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα γίνουν την Τετάρτη 1 Απριλίου και ώρα 14:00 στην είσοδο του Hall 2 και στα περίπτερά μας, πέραν της ήδη πλούσιας υπάρχουσας γκάμας, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε για πρώτη φορά και να μάθετε τα πάντα για τα ακόλουθα 31 νέα μοντέλα 2026:
KYMCO
People R Hybrid 125
NX125
Xterra 350
VOGE
RR 500S
RR 660S
R250S
SR450X
SR125 Air
XWolf 550 ATV
CYCLONE
Batlo 125
Carrera 125
RX2
RX600
RX650
RA125
RA600
RA1000
RT1
RT3S
YADEA
Velax
Owin
CoolJoy
CL9S
Trivano
GEMINI
Gobi 125
Gobi 125SR
Gobi 250SR
Nexy 125
Ark 125
Julio 125
Nomad SSV
Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης
Τετάρτη 1 Απριλίου: 14:00-21:00
Πέμπτη 2 Απριλίου: 14:00-21:00
Παρασκευή 3 Απριλίου: 14:00-21:00
Σάββατο 4 Απριλίου: 10:00-21:00
Κυριακή 5 Απριλίου: 10:00-21:00