Kymco, Voge, Cyclone, Yadea, Gemini στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026

Εντυπωσιακή θα είναι η παρουσία της Mototrend SA στο μεγάλο μοτοσυκλετιστικό γεγονός της χρονιάς, όπου και θα παρουσιάσει 31 τελείως νέα μοντέλα!

Από την Τετάρτη 1 έως και την Κυριακή 5 Απριλίου 2026, η Mototrend SA σας προσκαλεί να ζήσετε ένα μοναδικό γεγονός γεμάτο μοτοσυκλέτα στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, πλησίον του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα Αττικής.

Σας περιμένουμε στο HALL 2, περίπτερα Α4 + Β4, με όλη τη γκάμα των Kymco, Voge, Cyclone, Yadea, Gemini παρατεταγμένη! Ανάμεσά τους θα βρείτε σίγουρα αυτό που ψάχνετε, από scooter πόλης και μικρές μοτοσυκλέτες μέχρι Adventure, Supersport και Streetfighter κάθε κυβισμού. Θα βρείτε όμως και ηλεκτροκίνητες προτάσεις για οικονομική μετακίνηση στην πόλη, όπως επίσης και μια σειρά πολυχρηστικών ATV/SSV για τη δουλειά ή/και τη διασκέδασή σας.

Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα γίνουν την Τετάρτη 1 Απριλίου και ώρα 14:00 στην είσοδο του Hall 2 και στα περίπτερά μας, πέραν της ήδη πλούσιας υπάρχουσας γκάμας, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε για πρώτη φορά και να μάθετε τα πάντα για τα ακόλουθα 31 νέα μοντέλα 2026:

KYMCO

People R Hybrid 125

NX125

Xterra 350

VOGE

RR 500S

RR 660S

R250S

SR450X

SR125 Air

XWolf 550 ATV

CYCLONE

Batlo 125

Carrera 125

RX2

RX600

RX650

RA125

RA600

RA1000

RT1

RT3S

YADEA

Velax

Owin

CoolJoy

CL9S

Trivano

GEMINI

Gobi 125

Gobi 125SR

Gobi 250SR

Nexy 125

Ark 125

Julio 125

Nomad SSV

Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης

Τετάρτη 1 Απριλίου: 14:00-21:00

Πέμπτη 2 Απριλίου: 14:00-21:00

Παρασκευή 3 Απριλίου: 14:00-21:00

Σάββατο 4 Απριλίου: 10:00-21:00

Κυριακή 5 Απριλίου: 10:00-21:00

