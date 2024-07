Γιατί οι αγωνοδίκες τιμώρησαν τον Μαξ Φερστάπεν για τη σύγκρουση που είχε με τον Λάντο Νόρις στους τελευταίους γύρους του Grand Prix Αυστρίας; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Στον 64ο από τους 71 γύρους του Grand Prix Αυστρίας σημειώθηκε το συμβάν το οποίο καθόρισε την έκβαση του αγώνα. Οι Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις συγκρούστηκαν στη στροφή 3 του Red Bull Ring, έπειτα από μία σκληρή μονομαχία που κράτησε 10 γύρους.

Οι δύο οδηγοί πάλευαν για τη νίκη, όμως η μάχη τους έληξε άδοξα. Ο Ολλανδός δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων καθώς κρίθηκε υπαίτιος και τερμάτισε στην 5η θέση, ενώ ο Βρετανός της McLaren Racing εγκατέλειψε, χάνοντας έδαφος στο πρωτάθλημα οδηγών.

Πολλά έχουν ειπωθεί και γραφτεί από τη στιγμή της επαφής τους. Από τη μεριά του ο Νόρις πιστεύει πως ο Φερστάπεν δεν τον σεβάστηκε και οδήγησε αντιαθλητικά, ενώ ο Ολλανδός υπερασπίστηκε την τακτική του.

Πώς ακριβώς εξελίχθηκε η μάχη τους και γιατί ο Φερστάπεν φέρει ευθύνη για τη σύγκρουσή τους; Πάμε να δούμε αναλυτικά τα δεδομένα.

Στον 55ο γύρο του αγώνα ο Νόρις είχε μπει στο DRS του Φερστάπεν και έκανε την πρώτη του επίθεση στη στροφή 3. Ο Βρετανός έκανε κίνηση στην εσωτερική, όμως ο Φερστάπεν άλλαξε γραμμή κατά το φρενάρισμα για να αμυνθεί. Αυτό έκανε έξαλλο τον Νόρις, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε ευθύς αμέσως.

Στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού η κίνηση του Φερστάπεν «moving under braking» τη στιγμή που ο αντίπαλος οδηγός κάνει κίνηση για προσπέρασμα είναι παράνομη γιατί είναι επικίνδυνη. Με άλλα λόγια, μεταξύ των οδηγών θεωρείται «βρώμικη» κίνηση. Στο παρελθόν έχουμε δει να τιμωρούνται με ποινές τέτοιες κινήσεις στη Formula 1, ωστόσο στο Grand Prix Αυστρίας οι αγωνοδίκες δεν εξέτασαν την περίπτωση αυτή.

To Άρθρο 33.4 των Αγωνιστικών Κανονισμών της Formula 1 αναφέρει: «Σε κανένα χρονικό σημείο δεν πρέπει ένα μονοθέσιο να κινείται αχρείαστα αργά, απρόβλεπτα ή με τρόπο ο οποίος μπορεί να κριθεί δυνητικά επικίνδυνος για άλλους οδηγούς ή ανθρώπους». Αυτός ο κανόνας έχει χαρακτηριστεί ως «ο κανονισμός του Φερστάπεν», καθώς θεσπίστηκε έπειτα από σοβαρά παράπονα ομάδων και συναθλητών του για την οδήγησή του στο παρελθόν, παρόμοια με αυτή της Αυστρίας.

Θυμίζουμε πως με βάση τον παραπάνω κανονισμό ο Φερνάντο Αλόνσο στο GP Αυστραλίας δέχθηκε ποινή 20 δευτερολέπτων δίχως να έχει επαφή με τον Τζορτζ Ράσελ, ούτε οι δυο τους να έχουν δώσει μάχη.

H αλλαγή κατεύθυνσης κατά το φρενάρισμα (moving under braking) σε μάχη μεταξύ δύο οδηγών ήταν, είναι και θα είναι επικίνδυνη, λόγω της μεγάλης διαφοράς ταχύτητας των μονοθεσίων. Ο Νόρις στον 55ο γύρο άλλαξε γραμμή τη στιγμή που ο Φερστάπεν επέλεξε να τον κλείσει, κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει άσχημες συνέπειες όπως αποσταθεροποίηση του μονοθεσίου ή μπλοκάρισμα τροχών. Όταν ένα μονοθέσιο βρεθεί ξαφνικά πίσω από ένα άλλο σε πολύ μικρή απόσταση κατά το φρενάρισμα χάνει κατακόρυφα αεροδυναμική απόδοση.

Στον 59ο γύρο ο Νόρις επιχειρεί και πάλι προσπέρασμα στη στροφή 3. Αυτή τη φορά πηγαίνει πιο «βαθιά» στα φρένα, στην εσωτερική της RB20, και βγαίνει εκτός πίστας. Από τη μετάδοση φαίνεται πως ο Βρετανός δεν έκρινε σωστά το σημείο φρεναρίσματος, όμως η… δύναμη των ριπλέι λέει μια διαφορετική ιστορία.

