Ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes πήρε μια τεράστια νίκη στον αγώνα της πατρίδας του.

Το Grand Prix Μ. Βρετανίας στην πίστα του Σίλβερστον έχει γίνει συνώνυμο με τον Λούις Χάμιλτον τις τελευταίες δύο δεκαετίες και ήταν το ιδανικό μέρος για να επιστρέψει στις νίκες ο 7 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής. Ο Χάμιλτον πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη φετινή νίκη της Mercedes, που είναι ταυτόχρονα η 9η για τον ίδιο στη βρετανική πίστα και 104η στην καριέρα του. Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull ήταν ο πραγματικά κερδισμένος του αγώνα, τερματίζοντας στη 2η θέση, μπροστά από τον Λάνρτο Νόρις με τη McLaren, που ήταν τρίτος.

Εκκίνηση

Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις στην εκκίνηση με την πίστα του Σίλβερστον να είναι στεγνή αλλά η βροχή απειλούσε σοβαρά να ξανακάνει την εμφάνισή της κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η πλειονότητα των οδηγών επέλεξε τη μεσαία γόμα των ελαστικών της Pirelli με μοναδικές εξαιρέσεις τους Μπότας και Οκόν, που είχαν τη μαλακή, και τον Πέρεζ, ο οποίος ξεκινούσε από το pit lane, που είχε τη σκληρή.

Τα προβλήματα ήρθαν από νωρίς, με τον Γκασλί να μπαίνει στα pit στο τέλος του γύρου προθέρμανσης και να εγκαταλείπει λόγω μηχανικού προβλήματος στο μονοθέσιο της Alpine. Οι υπόλοιποι 18 ξεκίνησαν κανονικά και οι δύο Mercedes διατήρησαν τις θέσεις τους, με τον Ράσελ να στρίβει πρώτος, μπροστά από τον Χάμιλτον.

LAP 1/52



Verstappen immediately makes up a place, he's past Norris and up to P3#F1 #BritishGP pic.twitter.com/PixKjyVHoj — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

Πιο πίσω, ο Νόρις προσπάθησε να επιτεθεί στον Χάμιλτον αλλά πάτησε εκτός πίστας, έχασε ταχύτητα και έδωσε στον Φερστάπεν την ευκαιρία να τον περάσει για την 3η θέση. Ο Πιάστρι ακολουθούσε στην 5η θέση, μπροστά από Σάινθ και Στρολ, ενώ ο Λεκλέρ κέρδισε πολλές θέσεις και παρότι ξεκίνησε 11ος βρισκόταν στην 8η θέση. Αρκετές θέσεις έχασε ο Χούλκενμπεργκ, που έμεινε 9ος, και ο Αλόνσο έκλεινε τη 10άδα.

Περιμένοντας τη βροχή

Ο Ράσελ κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά από τον Χάμιλτον σε πάνω από 1 δευτερόλεπτο και δεν κινδύνευε από το DRS, ενώ περίπου σε ίδια απόσταση ακολουθούσε ο Φερστάπεν. Ο Νόρις αντίθετα πίεζε τον Ολλανδό και έμενε μέσα στο DRS, χωρίς όμως να προσπαθεί ενεργά να περάσει. Πιο επιθετικός από όλους έδειχνε ο Λεκλέρ στην 8η θέση, που πίεζε ασφυκτικά τον Στρολ. Ο Μονεγάσκος χρειάστηκε αρκετούς γύρους αλλά τελικά πέρασε τον Καναδό και ανέβηκε 7ος.

LAP 15/52



And the crowd erupts as Norris powers past Verstappen! 💪 #F1 #BritishGP pic.twitter.com/VeP7IOpV5e — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

Όταν άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες σταγόνες, οι χρόνοι δεν έπεφταν ακόμα αλλά ο Νόρις είχε φτάσει τον Φερστάπεν. Ο Βρετανός της McLaren ήταν σαφώς ταχύτερος σε εκείνο το σημείο, πέρασε σχετικά εύκολα τον Ολλανδό και ξεχύθηκε στο κυνήγι των Mercedes, αν και βρισκόταν πια σχεδόν 3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Χάμιλτον. Λίγους γύρους αργότερα και ο Πιάστρι πέρασε τον Φερστάπεν και τον έριξε στην 5η θέση.

Βροχή και... ρουλέτα

Η βροχή σταδιακά δυνάμωνε και ο Λούις Χάμιλτον βρέθηκε στο στοιχείο του. Στη μειωμένη πρόσφυση ο Βρετανός πολυπρωταθλητής έφτασε αμέσως τον Ράσελ και τον πέρασε σχετικά εύκολα, για να πάρει την πρωτοπορία του αγώνα. Στον επόμενο γύρο οι δύο Mercedes βγήκαν για λίγο εκτός πίστας, κάτι που έδωσε στον Νόρις την ευκαιρία να βρεθει ακριβώς πίσω τους.

Οι McLaren έδειχναν πολύ πιο γρήγορες σε αυτές τις συνθήκες και ο Νόρις πέρασε διαδοχικά τους Ράσελ και Χάμιλτον για να πάρει αυτός την πρωτοπορία του αγώνα. Το ίδιο έκανε αμέσως μετά και ο Όσκαρ Πιάστρι, και έτσι μέσα σε λίγους γύρους οι McLaren από το 4-5 βρέθηκαν στο 1-2.

LAP 20/52



Amazing scenes at Silverstone! Norris now reels in Hamilton and takes the lead as track conditions get even more slippery 😵#F1 #BritishGP pic.twitter.com/Kmp2s0xDxw — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

Κάποιοι οδηγοί επέλεξαν να μπουν στα Pit για ενδιάμεσα ελαστικά αλλά η ένταση της βροχής μειώθηκε και η πίστα δεν ήταν αρκετά βρεγμένη για να δικαιολογεί αυτήν την επιλογή. Οι οδηγοί αυτοί ήταν οι Λεκλέρ, Πέρεζ, Οκόν και Ζου και έπεσαν στις τελευταίες θέσεις, χωρίς να ελπίζουν σε γρήγορη ανάκαμψη. Άλλη μία λανθασμένη στρατηγική κίνηση από τη Ferrari.

Timing is everything

Αφού η βροχή ηρέμησε για λίγο, όπως και ο αγώνας, ύστερα από λίγο επέστρεψε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια. Επομένως, η πιο σημαντική απόφαση για όλους ήταν η χρονική στιγμή που θα έμπαιναν στα pit για να βάλουν τα ενδιάμεσα ελαστικά.

Την πρώτη κίνηση την έκαναν ο Φερστάπεν και ο Σάινθ στον 27ο γύρο, ενώ στον επόμενο ακολούθησαν ο Νόρις και οι δύο McLaren. Ο Πιάστρι έμεινε στην πίστα άλλον ένα γύρο, κάτι που αποδείχτηκε καταστροφικό για τον Αυστραλό, που έπεσε από τη δεύτερη θέση στην 6η.

LAP 28/52



In comes Norris and both Mercedes for inters - a lap after Verstappen switched to them.



Norris comes back out in P2 behind Piastri. Hamilton is third, Verstappen fourth, Russell fifth #F1 #BritishGP pic.twitter.com/aZwyaQAOsJ — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

Μετά από αυτήν τη φρενίτιδα, ο Νόρις βρέθηκε στην πρώτη θέση, μπροστά από τον Χάμιλτον και με τον Φερστάπεν στην 3η θέση. Ο Ράσελ ήταν 4ος, μπροστά από τους Σάινθ και Πιάστρι, και πιο πίσω σε μεγάλη απόσταση ακολουθούσαν οι Χούλκενμπεργκ, Στρολ. Αλόνσο και Τσουνόντα.

Κι ενώ τα πράγματα ηρέμησαν και οι οδηγοί διατηρούσαν το ρυθμό τους για τους επόμενους γύρους, το αναπάντεχο συνέβη στη Mercedes. Ο Τζορτζ Ράσελ έλαβε εντολή στον ασύρματο να επιστρέψει στα pit και να εγκαταλείψει, καθώς οι μηχανικοί της ομάδας εντόπισαν μηχανικό πρόβλημα στο μονοθέσιό του. Αυτό ανέβασε όλους τους οδηγούς από την 4η θέση και κάτω κατά μία, με τον Σάινθ να είναι ο κερδισμένος.

Περιμένοντας το... στεγνό

Η βροχή ήρθε και πέρασε και τώρα οι ομάδες έπρεπε να κάνουν την αντίστροφη επιλογή: πότε θα καλέσουν τους οδηγούς τους για να βγάλουν τα ενδιάμεσα ελαστικά και να βάλουν σλικ. Ήταν μια δύσκολη επιλογή, καθώς μπορεί ο ήλιος να είχε ξαναβγει, ωστόσο η πίστα ήταν αρκετά βρεγμένη σε κάποια σημεία ενώ η στεγνή γραμμή είχε εμφανιστεί σε άλλα.

LAP 37/52



Sunshine overhead now but a wet track almost catches out Norris 😵



The Brit leads fellow Brit Hamilton by around two seconds #F1 #BritishGP pic.twitter.com/VFimBz1NXx — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

Ο Χάμιλτον, ο Φερστάπεν και ο Πιάστρι μπήκαν στον 39ο γύρο ενώ ο Νόρις και ο Σάινθ παρέμειναν στην πίστα για άλλον ένα γύρο. Ο Χάμιλτον έβαλε μαλακά ελαστικά, ο Φερστάπεν σκληρά και ο Πιάστρι μεσαία. Η σωστή επιλογή ήταν αυτή της Mercedes και του Χάμιλτον, καθώς όταν ο Νόρις ολοκλήρωσε το pit stop του επέστρεψε στην πίστα, κι αυτός με μαλακά ελαστικά, πάνω από 2 δευτερόλεπτα πίσω από τον συμπατριώτη του.

Σπριντ μέχρι το τέλος

Απέμεναν 10 γύροι και ο αγώνας εξελίχθηκε σε ένα σπριντ μέχρι τον τερματισμό. Ο Χάμιλτον από την πρώτη θέση έδειχνε να έχει τον έλεγχο της διαφοράς, ενώ οι Νόρις και Φερστάπεν προσπαθούσαν να τον πλησιάσουν. Η πίστα πια είχε στεγνώσει σχεδόν εντελώς και οι τρεις τους τα έδιναν όλα.

Η επιλογή των σκληρών ελαστικών που έκανε η Red Bull για τον Φερστάπεν αποδείχτηκε επίσης πολύ σωστή, καθώς ο Ολλανδός δεν αντιμετώπισε προβλήματα φθοράς και πλησίαζε διαρκώς τον Νόρις. Ο Φερστάπεν έφτασε πίσω από τον οδηγό της McLaren 4 γύρους πριν από το τέλος και κατάφερε σχετικά εύκολα να τον περάσει και να πάρει τη δεύτερη θέση ένα γύρο αργότερα.

LAP 48/52



And Verstappen gets past Norris!!



The Dutchman is P2, three seconds behind Hamilton #F1 #BritishGP pic.twitter.com/M2RudRFA4R — Formula 1 (@F1) July 7, 2024

Μετά τον Νόρις, ο Φερστάπεν έβαλε στο στόχαστρο τον Χάμιλτον και τη νίκη, που βρίσκονταν περίπου 3,5 δευτερόλεπτα μπροστά του. Δεν υπήρχε όμως αρκετός χρόνος για να τον απειλήσει και ό Λούις Χάμιλτον πανηγύρισε την πρώτη νίκη του έπειτα από τρία χρόνια, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους στις 104. Ο Φερστάπεν τερμάτισε στη δεύτερη θέση και ο Λάντο Νόρις συμπλήρωσε το βάθρο με την 3η θέση. Ακολούθησαν οι Πιάστρι, Σάινθ, Χούλκενμπεργκ, Στρολ, Αλόνσο, Άλμπον και Τσουνόντα.

Έπειτα από ένα εξουθενωτικό tripple header, με τρεις αγώνες σε τρία διαδοχικά Σαββατοκύριακα, ο κόσμος της F1 θα έχει ένα καλοδεχούμενο διάλειμμα μίας εβδομάδας, με τον επόμενο αγώνα να είναι το GP Ουγγαρίας το τριήμερο 19-21 Ιουλίου.

» Δείτε πώς διαμορφώνονται οι βαθμολογίες της F1 μετά το GP Μ. Βρετανίας

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Mercedes