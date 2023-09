Ο Μάρκο Μπετζέκι της VR46 Ducati ήταν άπιαστος στην Ινδία και πήρε μια επιβλητική νίκη, φωτιά στο πρωτάθλημα από την πτώση του Μπανάια.

Το πρώτο GP Ινδίας στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP είχε για νικητή τον εκπληκτικό Μάρκο Μπετζέκι. Ο νεαρός Ιταλός της VR46 Ducati είχε απίστευτο ρυθμό, τον οποίο δεν μπορούσε να ακολουθήσει κανείς από τους υπόλοιπους και έφτασε στη νίκη χωρίς να δει άλλες μοτοσικλέτες γύρω του μετά τους πρώτους γύρους. Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati, νικητής του χθεσινού Σπριντ, πήρε τη 2η θέση και Ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Ο Μπανάια είχε πτώση και έχασε πολύ έδαφος στο πρωτάθλημα.

Simply unmatchable, simply the Bez! 🌶️



Marco Bezzecchi rights the wrongs of yesterday and takes victory from pole position in India! 🏆#IndianGP 🇮🇳 pic.twitter.com/aJgDGKHd6E — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 24, 2023

Εκκίνηση

Ο καιρός δεν έπαιξε ρόλο και οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση στο στεγνό Buddh International Circuit για το πρώτο Ινδικό GP, με τους Άλεξ Μάρκεθ και Λούκα Μαρίνι να απουσιάζουν λόγω τραυματισμού. Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, οι Ducati των Μαρτίν, Μπανάια και Μπετζέκι έστριψαν πρώτες με αυτήν τη σειρά, με τις Repsol Honda να ακολουθούν και τον Κουαρταραρό λίγο πιο πίσω.

Ο Μαρτίν δέχτηκε από νωρίς πίεση από τον Μπανάια και άνοιξε τη γραμμή του στη στροφή 4, κάτι που έδωσε την ευκαιρία στον πρωταθλητή να περάσει πρώτος. Λίγο αργότερα όμως ο ταχύτατος Μπετζέκι ανέβηκε στην πρώτη θέση και έμεινε εκεί.

Ο Κουαρταραρό βρέθηκε για λίγο μπροστά από τους Μαρκ Μάρκεθ και Μιρ, αλλά ο Μάρκεθ τον πέρασε γρήγορα και ανέβηκε στην 4η θέση. Ο Ισπανός έκανε πολύ καλό αγώνα στους πρώτους γύρους και ακολουθούσε ίδιο ρυθμό με τις τρεις Ducati μπροστά του ενώ πίσω του ο Κουαρταραρό με τη Yamaha και ο Μιρ με τη Honda έδιναν πολύ σκληρή μάχη.

Μαγεία «Μπεζ» και ένας εμφύλιος

Ο Μάρκο Μπετζέκι από τη στιγμή που βρέθηκε στην πρωτοπορία έβαλε το κεφάλι κάτω και άρχισε να ανοίγει τη διαφορά από τους διώκτες του. Ο Μαρτίν το έβλεπε αυτό και προσπάθησε με ένταση να περάσει τον Μπανάια. Ο Ιταλός δεν ήταν διατεθειμένος να του κάνει τη ζωή εύκολη και αμύνθηκε σθεναρά, μέχρι να μπορέσει ο Ισπανός με μια πολύ επιθετική κίνηση να περάσει.

Ο Μαρκ Μάρκεθ συνέχισε να ακολουθεί τον Μπανάια, ωστόσο δεν απέφυγε το λάθος και είχε μια ανώδυνη πτώση στην πρώτη στροφή. Κατάφερε να επιστρέψει γρήγορα στον αγώνα, έχοντας πλέον πέσει στη 16η θέση. Αυτό έφερε τον Κουαρταραρό στην 4η θέση και σε επαφή, έστω και μακρινή, με το βάθρο.

Ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Μπετζέκι συνέχιζε να έχει αδυσώπητο ρυθμό και να απομακρύνεται. Αντίθετα, ο Μαρτίν δεν μπορούσε να ξεκολλήσει από τον Μπανάια, ο οποίος αύξανε σταδιακά την πίεση, ενώ τόσο ο Κουαρταραρό όσο και ο Μιρ τους ακολουθούσαν από κοντά.

Μάχη για τη 2η θέση

Πλησιάζοντας προς το τέλος του αγώνα, ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι ο Μπετζέκι δεν έχει αντίπαλο και μόνο από δικό του λάθος θα μπορούσε να χάσει τη νίκη. Αντίθετα, για τη 2η θέση η μάχη μαινόταν αμείωτη. Ο Μαρτίν έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει πίσω του τον Μπανάια, ο οποίος έδειχνε λίγο πιο σίγουρος, πιο ήρεμος και έμενε πίσω σε σταθερή απόσταση.

Οι δύο μονομάχοι έχει ξεφύγει πλέον από τους Κουαρταραρό και Μιρ και δεν ανησυχούσαν. Οι δύο πρώην πρωταθλητές όμως είχαν να αντιμετωπίσουν την απειλή του Μπραντ Μπίντερ, ο οποίος είχε φτάσει πίσω τους. Οι Aprilia ήταν εξαφανισμένες, με τον Αλέιξ Εσπαργκαρό να εγκαταλείπει λόγω βλάβης και τον Βινιάλες να «βολοδέρνει» στη 10η θέση.

Πτώση Μπανάια και ανατροπή

Ο Πέκο Μπανάια ήταν σαφώς πιο γρήγορος από τον Μαρτίν και τελικά τον πέρασε με μια ωραία κίνηση. Στη συνέχεια προσπάθησε να απομακρυνθεί από τον αντίπαλό του -στον αγώνα και στο πρωτάθλημα- και έκανε το λάθος. Ο Ιταλός πρωταθλητής έχασε το μπροστινό στην είσοδο της στροφής 5 και πέταξε στα σκουπίδια 20 βαθμούς.

Έτσι, ο Μαρτίν έμεινε ανενόχλητος στη 2η θέση και Κουαρταραρό είδε να πέφτει στα χέρια του ένα ανέλπιστο βάθρο, καθώς είχε πια ξεφύγει από τον Μιρ ο οποίος έδινε μάχη με τον Μπίντερ. Πιο πίσω ο Ζαρκό ακολουθούσε σε απόσταση, μπροστά από τους Μορμπιντέλι, Ντι Τζιαναντόνιο και Βινιάλες. Στο μεταξύ ο Μαρκ Μάρκεθ είχε ανέβει στη 10η θέση.

Στους γύρους που απέμεναν μέχρι το τέλος, ο Μπετζέκι ήταν αλάνθαστος και είπδε πρώτος την καρό σημαία, σε μια σπάνια επίδειξη κυριαρχίας. Ο Μαρτίν σε κάποιο σημείο είχε ανοίξει τη φόρμα του και έχασε λίγο χρόνο όταν την ξαναέκλεισε. Στον τελευταίο γύρο έκανε ένα λάθος και ο Κουαρταραρό τον έφτασε. Οι δύο τους έδωσαν πολύ σκληρή μάχη αλλά ο Μαρτίν κατάφερε να τερματίσει 2ος και εξασφάλισε τους 20 πολύτιμους βαθμούς της 2ης θέσης. Ο Γάλλος της Yamaha σίγουρα ήταν ικανοποιημένος με την 3η θέση και την επιστροφή του στο βάθρο αλλά όχι και από την επιθετική οδήγηση του Μαρτίν. Ακολούθησαν οι Μπίντερ, Μιρ, Ζαρκό, Μορμπιντέλι, Βινιάλες, Μάρκεθ και Ραούλ Φερνάντεζ.

Ο επόμενος αγώνας είναι σε μία εβδομάδα, το 3ήμερο 29/9 έως 1-10 στην Ιαπωνία.

Αποτελέσματα