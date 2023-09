Ο Χόρχε Μαρτίν πήρε μια κυριαρχική νίκη μπροστά από τους Πέκο Μπανάια και Μαρκ Μάρκεθ.

Το πρώτο GP Ινδίας στην ιστορία του MotoGP μάς έδωσε έναν επεισοδιακό όσο και ενδιαφέροντα Αγώνα Σπριντ. Νικητής ήταν -εύκολα- ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati, ο οποίος πέρασε στην πρώτη θέση στην εκκίνηση και δεν ξανακοίταξε πίσω. Ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati Lenovo τερμάτισε στη 2η θέση και 3ος ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ με τη Repsol Honda. Πρόσωπο του αγώνα ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος βρέθηκε στην αμμοπαγίδα και στην τελευταία θέση στην πρώτη στροφή αλλά κατάφερε με επική αντεπίθεση να τερματίσει στην 5η θέση.

Ο Αγώνας Σπριντ στο Buddh International Circuit ξεκίνησε με καθυστέρηση 1,5 ώρας λόγω βροχής. Αν και την ώρα της εκκίνησης η πίστα είχε πια στεγνώσει, η δυνατή βροχή που έπεσε νωρίτερα την είχε πλημμυρίσει και οι διοργανωτές ανέβαλαν την εκκίνηση και έδωσαν στους αναβάτες μία έξτρα περίοδο ελεύθερων δοκιμών για να αξιολογήσουν την κατάστασή της πριν από τον αγώνα.

Τελικά, οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στο grid, με τη σειρά που διαμορφώθηκε από τις πρωινές κατατακτήριες, με μια αισθητή απουσία: ο Άλεξ Μάρκεθ λόγω της άσχημης πτώσης που είχε στο Q1 δεν μπόρεσε να πάρει μέρος στο υπόλοιπο του 3ημέρου, καθώς διαγνώστηκε με τρία σπασμένα πλευρά.

Όταν επιτέλους έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Χόρχε Μαρτίν ξεκίνησε καλύτερα από όλους και βρέθηκε στην πρωτοπορία. Πίσω του όμως είχαμε δράμα, καθώς ο Λούκα Μαρίνι χτύπησε από πίσω τον Μάρκο Μπετζέκι και οι δύο ομόσταβλοι βρέθηκαν στην αμμοπαγίδα. Ο Πέκο Μπανάια απέφυγε το επεισόδιο και κράτησε τη 2η θέση, ενώ πίσω του είχαμε ένα σπάνιο θέαμα, με τις Repsol Honda των Μαρκ Μάρκεθ και Τζοάν Μιρ στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα.

Πολύ καλή εκκίνηση έκαναν και οι δύο ΚΤΜ, με τον Μπραντ Μπίντερ να πετάγεται στην 5η θέση και τον Τζακ Μίλερ στην 7η, ενώ ανάμεσά τους στην 6η θέση βρισκόταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha. Ο Ζαρκό ήταν 8ος και ο Βινιάλες έκλεινε τη βαθμολογούμενη 9άδα.

Μόνος του και όλοι τους

Ο Μαρτίν είχε πάρα πολύ καλό ρυθμό και αμέσως άρχισε να απομακρύνεται από τον Μπανάια, ο οποίος βρισκόταν υπό διαρκή πίεση από τον Μάρκεθ. Ο Μιρ δεν ήταν μαζί τους, καθώς στον 3ο γύρο είχε πτώση και εγκατέλειψε. Σημαντική πρόοδο έκανε ο Μπετζέκι, ο οποίος κατάφερε να συνεχίσει μετά το ατύχημα της πρώτης στροφής και βρισκόταν ήδη στην 9η θέση και μέσα στους βαθμούς.

Ο νεαρός Ιταλός ήταν στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ο ταχύτερος αναβάτης στην πίστα και μετά την πτήση του Ζαρκό και την προσπέραση που έκανε στον Βινιάλες είχε ανέβει 7ος και έβαζε στο στόχαστρο τον Μίλερ.

Στις πρώτες θέσεις ο ρυθμός του Μαρτίν ήταν αδυσώπητος και ο Ισπανός είχε αφήσει πάνω από 2 δευτερόλεπτα πίσω του τον Μπανάια, ο οποίος πλέον δεν ένιωθε απειλή από τον Μάρκεθ, που είχε πέσει πιο πίσω. Ο Ισπανός της Honda αντιθέτως είχε να ανησυχεί για τον Μπίντερ που τον πλησίαζε όλο και περισσότερο, ενώ και ο Κουαρταραρό βρισκόταν κοντά τους.

Μια εύκολη νίκη

Ενώ ο Μπετζέκι συνέχισε να κερδίζει θέσεις, περνώντας και τον Μίλερ για την 6η θέση, ο Μαρτίν διατηρούσε την άνετη πρωτοπορία και απλώς πήγαινε με criose control προς τον τερματισμό. Το ίδιο και ο Μπανάια στη 2η θέση, αλλά πιο πίσω οι μάχες μαίνονταν. Ο Μπίντερ προσπαθούσε σκληρά να περάσει τον Μάρκεθ αλλά ο Ισπανός δεν του έδινε την ευκαιρία. Ο Μπετζέκι όμως έφτασε και τον Κουαρταραρό και τον πέρασε για την 5η θέση.

Έτσι, ο Χόρχε Μαρτίν είδε πρώτος την καρό σημαία και πρόσθεσε άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του, με τον Πέκο Μπανάια στη 2η θέση και τον Μαρκ Μάρκεθ να παίρνει μια σπουδαία 3η θέση. Ακολούθησαν οι Μπραντ Μπίντερ, Μάρκο Μπετζέκι, Φάμπιο Κουαρταραρό, Τζακ Μίλερ, Μάβερικ Βινιάλες και Ραούλ Φρνάντεζ.

Ο αγώνας της Κυριακής θα εκκινήσει στις 13:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα