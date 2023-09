Ο Λούκα Μαρίνι έσπασε την κλείδα του στο συμβάν της πρώτης στροφής του Σπριντ και δεν θα τρέξει στον αγώνα.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Ινδίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP είχε αρκετά… επεισόδια, με σημαντικότερο από αυτά να είναι η σύγκρουση ανάμεσα στους ομόσταβλους στη VR46 Ducati Λούκα Μαρίνι και Μάρκο Μπετζέκι στην πρώτη στροφή.

Η σύγκρουση αυτή έστειλε και τους δύο αναβάτες στην αμμοπαγίδα αλλά ο Μπετζέκι κατάφερε να συνεχίσει και να κάνει εκπληκτικό αγώνα, τερματίζοντας τελικά στην 5η θέση. Για τον Μαρίνι όμως, ο οποίος ήταν εκείνος που προκάλεσε το ατύχημα, τα πράγματα δεν ήταν τόσο καλά.

Ο Ιταλός μετά την πτώση του μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο της πίστας, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα στην αριστερή κλείδα. Όπως είναι φυσικό, κρίθηκε ότι δεν μπορεί να πάρει μέρος στον αγώνα της Κυριακής. Εκτός από αυτό, ο Μαρίνι τιμωρήθηκε με ποινή ενός long lap, την οποία θα εκτίσει στον επόμενο αγώνα που θα πάρει μέρος, που αυτήν τη στιγμή είναι άγνωστο ποιος θα είναι.

Είναι ο δεύτερος αναβάτης της Ducati που δεν θα τρέξει στην Ινδία λόγω τραυματισμού, αφού το Σάββατο στις κατατακτήριες δοκιμές ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini έσπασε τρία πλευρά έπειτα από πτώση στο τέλος του Q1.

