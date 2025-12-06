Ο Όμιλος Σαρακάκη τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Μια βιωματική εκδήλωση ενημέρωσης και ενδυνάμωσης, με αναφορές στις προκλήσεις της οπτικής αναπηρίας και στη συμβολή των σκύλων-οδηγών.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, ως ένας οργανισμός που υποστηρίζει τη συμπερίληψη, ενισχύει την προσβασιμότητα και σέβεται κάθε είδους ποικιλομορφία δημιουργώντας ένα περιβάλλον ισότητας και δίκαιης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις, είχε την ιδιαίτερη χαρά, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, να πραγματοποιήσει εκδήλωση την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025.

Στις κεντρικές του εγκαταστάσεις στην Αθήνα, φιλοξένησε δύο ανθρώπους οι οποίοι με θάρρος, κουράγιο και δύναμη αγωνίζονται καθημερινά για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία.

Μέσα από ένα τρίωρο βιωματικό “ταξίδι”, ο Ευάγγελος Αυγουλάς, Πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» και η Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου, Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Σχολής Σκύλων Οδηγών Τυφλών «Λάρα», βοήθησαν τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν και να αγκαλιάσουν την αναπηρία μαθαίνοντας να εξυπηρετούν, να συνυπάρχουν και να λειτουργούν υποστηρικτικά απέναντι σε ανθρώπους-μαχητές της ζωής!

Ο Ευάγγελος Αυγουλάς ανέφερε ότι στην Ελλάδα σήμερα συνολικά, το 15% του πληθυσμού της Ελλάδας ανήκει στην κοινότητα των ατόμων με αναπηρία ενώ όσον αφορά την οπτική αναπηρία, μόλις 8 άτομα εκπαιδεύονται κάθε χρόνο για τη χρήση λευκού μπαστουνιού, παρότι ο αριθμός των ατόμων με ολική απώλεια όρασης ανέρχεται περίπου σε 18.000, ενώ τα άτομα με μερική όραση φτάνουν τα 200.000.

Η Ιωάννα Γκέρτσου, έχοντας πάντα μαζί της τον υπάκουο σκύλο της, διευκρίνισε ότι τα σκυλιά-οδηγοί τυφλών είναι συνήθως ράτσας Λαμπραντόρ. Άνθρωπος και σκύλος-συνοδός είναι μαζί για 8-9 χρόνια καθώς στα 9 τους χρόνια τα σκυλιά αυτά συνταξιοδοτούνται λόγω ηλικίας και αποδεσμεύεται από τα καθήκοντά τους. Περίπου 25 εντολές μπορεί να μάθει ένας σκύλος-οδηγός και η ομαλή συνύπαρξη με τον τυφλό προϋποθέτει στοιχεία αντίληψης του ανθρώπου που βοηθούν τον σκύλο στην υπακοή.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, στην προσπάθειά του να συνεισφέρει στα υψηλά κόστη εκπαίδευσης των σκύλων, από το 2019 είναι υπερήφανος Χορηγός της Σχολής Σκύλων Οδηγών Τυφλών «Λάρα» έχοντας παραχωρήσει το όχημα με το οποίο τα σκυλιά μεταφέρονται για τη συνεχή εκπαίδευσή τους.