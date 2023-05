Πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της F1 στο πεδίο μάχης του Μαϊάμι για τον πέμπτο αγώνα της σεζόν; Ακολουθεί η απάντηση.

Λίγες ώρες απέμειναν για την έναρξη του Grand Prix Μαϊάμι, πέμπτο σταθμό της Formula 1 για το 2023. Οι κατατακτήριες δοκιμές μας προσέφεραν ένα ανάμεικτο grid, το οποίο σίγουρα θα προσφέρει θέαμα. Αρκετοί οδηγοί είναι μακριά από τις θέσεις που τους περιμέναμε και οι μάχες προβλέπονται συναρπαστικές.

Από την pole position θα εκκινήσει ο Σέρχιο Πέρεζ για δεύτερη φορά φέτος και δίπλα του θα έχει τον Φερνάντο Αλόνσο. Στη Σαουδική Αραβία οι δυο τους είχαν ξεκινήσει πάλι από την πρώτη σειρά της εκκίνησης, με τον Ισπανό να περνάει στην κορυφή μετά την πρώτη στροφή.

Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα είναι οι Κάρλος Σάινθ και Κέβιν Μάγκνουσεν, με τον Δανό να πραγματοποιεί μια φανταστική επίδοση. Οι Πιέρ Γκασλί και Τζορτζ Ράσελ ακολουθούν, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ βρίσκεται στην τέταρτη σειρά της εκκίνησης, μαζί με τον Έστεμπαν Οκόν. Το μονοθέσιο του Μονεγάσκου είχε ζημιά μετά την έξοδό του στο Q3, όμως δεν τίθεται θέμα ποινής στο grid.

Μόλις 9ος θα εκκινήσει ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Μαξ Φερστάπεν και μένει να δούμε αν ο Ολλανδός θα καταφέρει να κερδίσει τον αγώνα από την πέμπτη σειρά της εκκίνησης. Δίπλα του θα έχει τον Βάλτερι Μπότας, ο οποίος πέρασε στο Q3 για πρώτη φορά φέτος.

The slip that cost Max Verstappen a chance of pole 👀#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/J7d3eHTx0s — Formula 1 (@F1) May 6, 2023

O Λιούις Χάμιλτον είχε εφιαλτικές κατατακτήριες δοκιμές, με το μονοθέσιό του να μην του προσφέρει την πρόσφυση που θα ήθελε. Ο Βρετανός εκκινεί 13ο ενώ αρκετά πίσω είναι και οι οδηγοί της McLaren, με τη βρετανική ομάδα να υποχωρεί σε σχέση με το Μπακού όπου είχε και τα δύο μονοθέσιά της στο Q3.

Ο αγώνας στην πολιτεία της Φλόριντα ξεκινά στις 22.30 το βράδυ, με το LIVE του Gazzetta να αρχίζει 15 λεπτά νωρίτερα. Με live περιγραφή, σχολιασμό, εικόνες και video από όσα θα συμβαίνουν στο Μαϊάμι.

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com