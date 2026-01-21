WRC: Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις και μάχες μέχρι τελικής «πτώσης»

Ο πρώτος αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ του 2026 είναι προ των πυλών, με τρεις κατασκευαστές να διεκδικούν το θρόνο στην τελευταία σεζόν των Rally1.

Η φετινή χρονιά του WRC ξεκινά αυτήν την εβδομάδα με το Ράλλυ Μόντε Κάρλο (22–25 Ιανουαρίου), σηματοδοτώντας την έναρξη της 54ης ιστορικής σεζόν του θεσμού στο πλαίσιο των ισχυόντων κανονισμών Rally1 πριν από τις αλλαγές του 2027.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι κατασκευαστές ετοιμάζονται για νέες μάχες σε βουνά, άσφαλτο και χιόνι, οι βασικές ομάδες—Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport και M-Sport Ford WRT—εμφανίζουν διαφοροποιημένα τεχνικά πακέτα, ανανεωμένα livery και νέες οδηγικές συνθέσεις με στόχο να διεκδικήσουν τους δύο παγκόσμιους τίτλους.

Toyota: Πρωταθλήτρια με νέο στιλ και διευρυμένο line-up

Η Toyota Gazoo Racing World Rally Team μπαίνει στο πρωτάθλημα του 2026 με στόχο την υπεράσπιση τόσο του τίτλου κατασκευαστών όσο και του τίτλου οδηγών μετά την πολύ επιτυχημένη σεζόν του 2025. Το εργοστάσιο αποκάλυψε το Toyota GR Yaris Rally1 με ανανεωμένη χρωματική ταυτότητα, όπου κυριαρχούν το κόκκινο, το λευκό και το μαύρο—μια μετατόπιση από το προηγούμενο έντονα μαύρο livery, ενισχύοντας την οπτική ταυτότητα της ομάδας στο ράλι Μόντε Κάρλο.

Στο αγωνιστικό πρόγραμμα, η Toyota έχει συγκροτήσει ένα lineup πέντε αυτοκινήτων με συνδυασμό εμπειρίας και ανανεωμένης δυναμικής:

Σεμπαστιέν Οζιέ – Βινσέν Λαντέ (νυν πρωταθλητές, με το #1 στο GR Yaris Rally1, μερική σεζόν)

Έλφιν Έβανς – Σκοτ Μάρτιν

Όλιβερ Σόλμπεργκ – Έλιοτ Έντμοντσον

Τακαμότο Κατσούτα – Άαρον Τζόνστον

Σάμι Παγιάρι – Μάρκο Σάλμινεν

Η προσθήκη του Σόλμπεργκ στο πλήρες πρόγραμμα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αλλαγές, δίνοντας στη Toyota ένα νέο «βαρύ όνομα» για το πρωτάθλημα.

Hyundai: Τρία αυτοκίνητα, βάση στην εμπειρία

Η Hyundai Motorsport συνεχίζει την 13η της σεζόν στο WRC με το Hyundai i20 N Rally1, διατηρώντας ισχυρά πλήρωμα και παράλληλα ενισχύοντας το τεχνικό της πρόγραμμα ενόψει του 2026.

Η ομάδα θα τρέξει με τρία αυτοκίνητα και βασικούς οδηγούς:

Τιερί Νεβίλ – Μαρτίν Βιντάχε

Αντριέν Φουρμό – Αλεξάντρς Κοριά

Στο τρίτο i20 N Rally1 θα εναλλάσσονται οι εξής οδηγοί: Ντάνι Σόρδο – Καντίντο Καρέρα, Εσαπέκα Λάπι – Ένι Μάλκονεν και

Χέιντεν Πάντον – Τζον Κέναρντ.

Το σχέδιο της Hyundai δείχνει έτοιμο να αξιοποιήσει πλήρως κάθε ευκαιρία στο φετινό πρόγραμμα, αξιοποιώντας την εμπειρία των Νεβίλ και Φουρμό, αλλά και την εξειδίκευση των άλλων πληρωμάτων σε επιμέρους αγώνες.

Σχετικά με την εμφάνιση, η κορεατική ομάδα έχει επίσης ανανεώσει το livery του i20 N Rally1 για το 2026, με μια πιο έντονη προσθήκη μαύρου χρώματος στην πλαϊνή γραμμή, δημιουργώντας μια πιο σύγχρονη και εκλεπτυσμένη οπτική ταυτότητα.

M-Sport Ford: Νέο Puma Rally1 με ανανεωμένο στιλ

Η M-Sport Ford World Rally Team παρουσίασε τον τελευταίο κύκλο εξέλιξης του Ford Puma Rally1 που θα χρησιμοποιηθεί στο WRC 2026. Διαθέτει νέα χρωματική παλέτα που αντικαθιστά το περσινό μοβ στιλ με έναν συνδυασμό λευκού, πράσινου και μπλε που επιχειρεί να ανανεώσει την εικόνα της ομάδας. Σε αυτό βοήθησε ο νέος κεντρικός χορηγός, με το livery να θυμίζει εποχές Focus από την αρχή της χιλιετίας.

New colour palette for the Puma Rally1 in 2026 🎨☘️ pic.twitter.com/5JsoIB52Ns — M-Sport (@MSportLtd) January 14, 2026

Η βρετανική ομάδα διατηρεί δυναμική παρουσία με τρία Puma Rally1 στη γραμμή εκκίνησης, με το roster οδηγών:

Τζος ΜακΈρλιαν – Έοιν Τρέσι

Τζον Άρμστρονγκ – Σέιν Μπιρν

Γκρεγκουάρ Μουνστέρ (σε επιλεγμένες συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένου του Μόντε Κάρλο)

Το M-Sport Ford προσπαθεί να ενισχύσει τη σταθερότητα στην απόδοση του Puma, με στόχο να διεκδικήσει σταθερές θέσεις εντός της κορυφαίας τριάδας σε επιμέρους αγώνες. Με την προσθήκη του Άρμστρονγκ, η ομάδα συνεχίζει να προσθέτει «νέο αίμα» στο πρωτάθλημα, δίνοντας την ευκαιρία σε rookies να διακριθούν σε κορυφαίο επίπεδο.

Rate this livery out of 10 🤩 👇#WRC pic.twitter.com/Im1uuGpuFY — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 14, 2026

Προσδοκίες και δοκιμασίες στη σεζόν 2026

Το WRC 2026 ξεκινά από το Ράλλυ Μόντε Κάρλο, με τις τρεις ομάδες—Toyota, Hyundai και M-Sport—να ανοίγουν την αυλαία σε έναν πρωτάθλημα που αποτελεί το τελευταίο υπό τους υπάρχοντες κανονισμούς Rally1 πριν από τις σημαντικές τεχνικές αλλαγές του 2027.

Η Toyota μπαίνει ως φαβορί του τίτλου με πλούσιο lineup και νέο livery, η Hyundai επιχειρεί να χτίσει πάνω στην εμπειρία των σταθερών οδηγών της, ενώ η M-Sport Ford στοχεύει σε ένα σταθερό πρόγραμμα με τρία Puma Rally1 και έναν ανανεωμένο χρωματικό σχεδιασμό. Οι πρώτες εικόνες από το Μόντε Κάρλο δίνουν το στίγμα ενός πρωταθλήματος με υψηλές προσδοκίες και αβεβαιότητες, όπου οι λεπτομέρειες στην εξέλιξη των αυτοκινήτων και η συνεπής απόδοση των πληρωμάτων θα καθορίσουν την έκβαση της χρονιάς.