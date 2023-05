Ανατρεπτικές ήταν οι κατατακτήριες στο Μαϊάμι με τον Μεξικανό της Red Bull να είναι ο μεγάλος κερδισμένος.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Μαϊάμι, του πέμπτου φετινού αγώνα της Formula 1, χαρακτηρίστηκαν από τα λάθη των φαβορί για την Pole position, η οποία κατέληξε στα χέρια του Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing. Δεύτερος θα ξεκινήσει ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin. Η περίοδος τερματίστηκε πρόωρα λόγω της εξόδου του Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος θα εκκινήσει από την 7η θέση, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν δεν πρόλαβε να κάνει γρήγορο γύρο και πήρε την 9η θέση.

Q1

Στο Μαϊάμι το πρόγραμμα του αγωνιστικού 3ημέρο επέστρεψε στην κανονικότητα, με τις κατατακτήριες δοκιμές να πραγματοποιούνται το απόγευμα του Σαββάτου. Όπως αναμενόταν, οι δύο Red Bull σημείωσαν νωρίς τους καλύτερους χρόνους, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι αρκετά ταχύτερος από τον Σέρχιο Πέρεζ. Οι Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ ακολουθούσαν, αν και πάνω από μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Ολλανδό πρωταθλητή, ο οποίος ήταν ταχύτατος όλο το 3ήμερο.

Η βελτίωση στην πρόσφυση της πίστας έφερε μερικές εκπλήξεις, όπως το πλασάρισμα του Χούλκενμπεργκ στην 4η θέση, του Μπότας στην 5η θέση, μπροστά από τον Σάινθ, του Άλμπον στην 7η θέση και του Ντε Βρις στην 8η θέση.

Problems for Hamilton 😮



He's clipped the wall he tells his Mercedes team after taking avoiding action behind Magnussen #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/yYe21sx7n1 May 6, 2023

Επομένως, πολλοί οδηγοί άφησαν για το τέλος τη γρήγορη προσπάθειά τους, για να εξασφαλίσουν ότι θα αποφύγουν τις πέντε τελευταίες θέσεις και τον αποκλεισμό. Ιδιαίτερα αγχωτική ήταν η διαδικασία για τις Mercedes, με τους Χάμιλτον και Ράσελ να εξασφαλίζουν τις θέσεις 6 και 11 μετά την πτώση της καρό σημαίας.

Η έκπληξη της ημέρας ήταν ότι και οι δύο McLaren έμειναν εκτός συνέχειας στις κατατακτήριες, με τον Λάντο Νόρις να παίρνει τη 16η θέση και τον Όσλαρ Πιάστρι να είναι μόλις 19ος. Έκπληξη ήταν επίσης ότι αποκλείστηκε και ο Λανς Στρολ της Aston Martin στη 18η θέση. Μαζί τους αποκλείστηκαν ο Γιούκι Τσουνόντα και ο Λόγκαν Σάρτζεντ, που πήρε την τελευταία θέση στον αγώνα της πατρίδας του.

Q2

Στο δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων ο Μαξ Φερστάπεν συνέχισε να έχει τον καλύτερο χρόνο με τον πρώτο γρήγορο γύρο του. Πολύ κοντά του όμως, μόλις λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο πίσω, βρέθηκε ο Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari, ο οποίος πέρασε τους Πέρεζ και Αλόνσο, ο οποίος στο Q2 έδειξε καλύτερη ταχύτητα. Ο Πέρεζ είχε και μια μικρή επαφή με τον τοίχο στην είσοδο μιας στροφής, χωρίς όμως να προκαλέσει ζημιά στο μονοθέσιό του.

Όπως έγινε και στο Q1, όλα τα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα στα τελευταία λεπτά για να εκμεταλλευτούν την καλύτερη πρόσφυση και να κάνουν την τελική τους προσπάθεια. Ο Λεκλέρ ανέβηκε για λίγο στην πρώτη θέση αλλά ο Φερστάπεν κινήθηκε λίγο γρηγορότερα και την ξαναπήρε. Εντυπωσιακός ήταν ο Αλόνσο με τον 3ο χρόνο, μπροστά από τους Σάινθ και Πέρεζ.

Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν στο Μαϊάμι, όταν στο τέλος του Q2 ένας από τους πέντε οδηγούς που αποκλείστηκαν ήταν ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes. Ο Βρετανός σημείωσε μόλις τον 13ο χρόνο και μαζί με τους Άλεξ Άλμπον, Νίκο Χούλκενμπεργκ, Γκουαάνγιου Ζου και Νικ ντε Βρις είδε τη συνέχεια των κατατακτήριων από το γκαράζ της ομάδα του.

Q3

Το τρίτο και αποφασιστικό σκέλος ξεκίνησε με δύο Red Bull, δύο Ferrari, δύο Alpine και από μία Mercedes, Aston Martin, Alfa Romeo και Haas να παίρνουν μέρος. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε ένα γρήγορο γύρο αλλά από νωρίς έκανε κάποια λάθη και δεν συνέχισε την προσπάθειά του. Έτσι, ο Πέρεζ βρήκε την ευκαιρία να πάρει την πρώτη θέση.

Ούτε ο Λεκλέρ απέφυγε τα λάθη στο δικό του γύρο και έμεινε στην 7η θέση, πίσω από μια 6άδα-έκπληξη, αφού τον Πέρεζ ακολούθησαν κατά σειρά οι Αλόνσο, Σάινθ, Μάγκνουσεν, Γκασλί και Ράσελ.

Όλα έμενε να κριθούν στη δεύτερη γρήγορη προσπάθεια των οδηγών, που για τους Φερστάπεν και Λεκλέρ είχε ακόμα μεγαλύτερη σημασία, αφού δεν είχαν σημειώσει καλό χρόνο στην προηγούμενη για να έχουν μια σχετική ασφάλεια. Τελικά όμως κανείς δεν είχε την ευκαιρία να βελτιώσει το χρόνο του. Ο Λεκλέρ, είχε έξοδο και κατέληξε με τη Ferrari στις μπαριέρες.

Οι αγωνοδίκες διέκοψαν την περίοδο με κόκκινη σημαία και δεν απέμενε αρκετός χρόνος για επανεκκίνηση, και έτσι, η pole position πήγε στον Σέρχιο Πέρζ, ο οποίος θα έχει δίπλα του στην εκκίνηση τον Φερνάντο Αλόνσο. Οι Κάρλος Σάινθ και Κ¨εβιν Μάγκνουσεν θα βρίσκονται στη 2η σειρά και οι Πιέρ Γκασλί και Τζορτζ Ράσελ θα ξεκινήσουν από την 5η και 6η θέση αντίστοιχα. Ο Σαρλ Λεκλέρ έμεινε στην 7η θέση και ο Εστεμπάν Οκόν ήταν 8ος. Ο Μαξ Φερστάπεν δεν σημείωσε χρονομετρημένο γύρο και θα ξεκινήσει από την 9η θέση με τον Βάλτερι Μπότας να είναι 10ος.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 10:30 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

