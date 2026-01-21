Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο οδηγός που του πήραν με το ζόρι την αγωνιστική άδεια (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων.

To 2006 στη Formula 1 είδαμε το ντεμπούτο της Super Aguri, της δεύτερης ομάδας της Honda. Κανένας δεν περίμενε να πετύχει, όμως αυτός που εξέπληξε τους πάντες ήταν ένας εκ των οδηγών της, ο οποίος άφησε τη δική του... παρακαταθήκη πριν του απαγορευτεί να πάρει μέρος στο πρωτάθλημα. Αυτή και άλλες ιστορίες βρίσκονται στο σημερινό μας «μενού».

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 21/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1885, γεννήθηκε ο Αντρέ Λαγκάς. Ο Γάλλος είναι ένας εκ των πρώτων νικητών των θρυλικών 24 Ωρών Λε Μαν. Εργαζόταν ως μηχανικός στη Chenard et Walcker και επιλέχθηκε μαζί τον Ρενέ Λεονάρ να οδηγήσουν το κύριο αγωνιστικό της φίρμας στον αγώνα. Το δίδυμο κατέκτησε τη νίκη έπειτα από 128 γύρους κι έγιναν οι πρώτοι θριαμβευτές των 24 Ωρών Λε Μαν - το 1923.

Σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε ο Τζον Κάμπελ-Τζόουνς. Ο Βρετανός έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 στο Grand Prix Βελγίου του 1962 με την ομάδα της Emeryson. Όμως την ημέρα των δοκιμών το κιβώτιο ταχυτήτων αστόχησε. Θέλοντας να αγωνιστεί πάση θυσία, ο Κάμπελ-Τζόουνς δανείστηκε μια εφεδρική Lotus 18 και εκπροσώπησε με αυτήν την ομάδα του, τερματίζοντας 11ος. Την επόμενη χρονιά οδήγησε μια Lola Mk4 στο Grand Prix Μ. Βρετανίας και τερμάτισε 13ος, στον δεύτερο και τελευταίο αγώνα του στο σπορ.

Σαν σήμερα το 1975, γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός, Γιούτζι Ίντε. Ο Ιάπωνας είχε ένα... κακό συνήθειο και αυτό ήταν να οδηγεί αγωνιστικά μονοθέσια. Η τύχη του τον έφερε στη Formula 1 το 2006 με τη νεοφώτιστη Super Aguri. Μάνατζέρ του εκείνη την περίοδο ήταν ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Αγκούρι Σουζούκι.

Στη Formula 1 δεν έδειξε ιδιαίτερα δείγματα ταλέντου, με την υπομονή της FIA να εξαντλείται μετά από τέσσερις αγώνες. Στο Grand Prix Αγίου Μαρίνου, εμβόλισε στον εναρκτήριο γύρο τον Κρίστιαν Άλμπερς της Midland, με τον Ολλανδό να κάνει τούμπες στην αμμοπαγίδα. Η παγκόσμια ομοσπονδία προέβη σε κατάσχεση της super licence του και ο Ίντε απέκτησε θέση στο κλαμπ των cult ηρώων της Formula 1.

Σαν Σήμερα το 1979, o Ζακ Λαφίτ κέρδισε με εμφατικό τρόπο το Grand Prix Αργεντινής για λογαριασμό της Ligier, μπροστά από τους Κάρλος Ρόιτμαν με Lotus και Τζον Ουάτσον με McLaren. O αγώνας σημαδεύτηκε από τη καραμπόλα του πρώτου γύρου, στην οποία ενεπλάκησαν συνολικά επτά μονοθέσια.

Φωτογραφίες: 24heuresdumans/X, thebaldbloke/X