Η ώριμη πλέον ηλεκτροκίνηση και τα εμπόδια που απομένουν να ξεπεραστούν

O Δρ. Σπύρος Παπαευθυμίου, Πρόεδρος ΗΑΕΕ και Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, θέτει τα δεδομένα της ηλεκτροκίνησης ενόψει του 9ου EcoMoblility Conference.

Άλματα προόδου που θυμίζουν περισσότερο τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή τα φωτοβολταϊκά έχει πραγματοποιήσει ο τομέας της ηλεκτροκίνησης από το 2010 που

έγιναν τα πρώτα βήματα, μέχρι σήμερα.

Ενδεικτικά, από τα 1.191 δολάρια ανά κιλοβατώρα στις αρχές της δεκαετίας του 2010, οι μπαταρίες λιθίου έφτασαν να στοιχίζουν κάτω από 100 δολάρια το 2025. Η τεχνολογική καινοτομία και οι οικονομίες κλίμακας άνοιξαν το δρόμο για μαζική επέκταση της χρήσης τους σε νέους τομείς, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να είναι ένας εκ των πιο σημαντικών σε όρους απανθρακοποίησης.

Το αρχικό κύμα ανάπτυξης στο πρώτο μισό της προηγούμενης δεκαετίας είχε περισσότερο το χαρακτήρα της επίδειξης της τεχνολογίας, με πρωτοπόρους όπως η Nissan και η Tesla να μονοπωλούν τις εμπορικές εξελίξεις. Ακολούθησε μετά το 2016 μια σημαντική διεύρυνση, καθώς όλο και περισσότεροι κατασκευαστές κυκλοφόρησαν ηλεκτρικά μοντέλα, ενώ οι κυβερνήσεις πρόσφεραν γενναία κίνητρα στους καταναλωτές.

Σήμερα η ηλεκτροκίνηση αποτελεί πραγματικότητα διεθνώς και στην Ελλάδα, αν κρίνουμε από το 20% περίπου των νέων ταξινομήσεων που είναι είτε αμιγώς ηλεκτρικά, είτε επαναφορτιζόμενα ηλεκτρικά στη χώρα μας. Την καμπύλη των πωλήσεων στήριξε, όπως είναι φυσικό, και η ανάπτυξη της υποδομής για τη φόρτιση. Συγκεκριμένα, τα δημόσια σημεία φόρτισης έχουν ξεπεράσει τα 8.500 στην Ελλάδα, εκ των οποίων 7.200 είναι AC και 1.300 DC.

Δρ. Σπύρος Παπαευθυμίου, Πρόεδρος ΗΑΕΕ και Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης.

Μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι έχουν εντάξει σημαντικές επενδύσεις στα επιχειρηματικά τους προγράμματα, στηρίζοντας έτσι τη μελλοντική τροχιά των υποδομών. Την ίδια στιγμή, η αγορά της ηλεκτροκίνησης είναι σε ένα βαθμό θύμα της ίδιας της επιτυχίας της. Η τεχνολογική εξέλιξη των αυτοκινήτων είναι τόσο γρήγορη, που μοντέλα μόλις μερικών ετών μοιραία καταλήγουν να θεωρούνται ελαφρώς πεπαλαιωμένα και να χάνουν απότομα την μεταπωλητική τους αξία. Πρόκειται για ένα λογικό συνεπακόλουθο σε ένα τομέα που τρέχει διαρκώς μπροστά δίχως να κοιτάζει πίσω του.

Θα πρέπει, πάντως, να εστιάσουμε στην πλέον κρίσιμη εξέλιξη που προμηνύει θετικές εξελίξεις για τη συνέχεια: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν φτάσει πλέον σε κόστος τα αντίστοιχα θερμικά, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και χωρίς επιδοτήσεις. Έχοντας λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα του κόστους, οι κυβερνήσεις και ο κλάδος θα πρέπει να εστιάσουν σε μια πληθώρα άλλων ζητημάτων, αν θέλουν να επιτύχουν μεγαλύτερα ποσοστά διείσδυσης στο εξής.

Ίσως το πιο μείζον είναι η ευκολία φόρτισης στις πόλεις, για την πλειοψηφία των πολιτών που δεν διαθέτουν το δικό τους χώρο στάθμευσης. Διαπιστώνει κανείς με βάση τα παραπάνω ότι υπάρχει μια μεγάλη «βεντάλια» σημαντικών και ενδιαφερόντων θεμάτων που αφορούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ενόψει των εξελίξεων που θα φέρει το 2026, η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ) και το insider.gr διοργανώνουν στις 28 Ιανουαρίου στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου το 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν αξιωματούχοι της κυβέρνησης, τοπικοί φορείς, ειδικοί επιστήμονες και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου, που θα μας δώσουν το στίγμα για την πορεία του στο εξής. Σας καλούμε όλους να εμπλουτίσετε το δημόσιο διάλογο με τη συμμετοχή σας και θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά.