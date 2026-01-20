H πρώτη παρουσίαση της γερμανικής φίρμας ως εργοστασιακή ομάδα της Formula 1 είναι λίγες ώρες μακριά, με τις προσδοκίες να είναι μεγάλες.

Οι παρουσιάσεις των ομάδων της Formula 1 συνεχίζονται και σήμερα, με την Audi F1 να παίρνει σειρά. Ο «χορός» αυτής της εβδομάδας ξεκίνησε με τη Haas, η οποία έδωσε τις πρώτες φωτογραφίες της VF-26 και του χρωματισμού της.

Σήμερα είναι η μέρα όπου η Audi θα κάνει την επίσημη παρουσίαση της αγωνιστικής της ομάδας για τη σεζόν του 2026. Αυτή θα είναι η πρώτη της χρονιά ως εργοστασιακή συμμετοχή στη Formula 1, έχοντας εξαγοράσει τη Sauber Motorsport.

Μία νέα εποχή για την Audi στο μηχανοκίνητο αθλητισμό

Απόψε στις 20:00 ώρα Ελλάδος στο Βερολίνο της Γερμανίας θα γίνει η εκδήλωση της Audi και η παρουσίαση της αγωνιστικής της ταυτότητας για την πρώτη της σεζόν στη Formula 1. Εκεί θα βρίσκονται οι δύο της οδηγοί, Νίκο Χούλκενμπεργκ και Γκάμπριελ Μπορτολέτο, όπως επίσης ο CEO της αγωνιστικής ομάδας Ματία Μπινότο και ο επικεφαλής, Τζόναθαν Ουίτλι. Στην εκδήλωση αναμένεται να είναι και ο CEO της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ.

Σύμφωνα με την Audi: «Η παρουσίαση της ομάδας στο Βερολίνο αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία της εταιρείας προς την κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού».

Τι περιμένουμε να δούμε στην εκδήλωση

Η Audi έχει ήδη πραγματοποιήσει το shakedown του πρώτου της μονοθεσίου για τη Formula 1 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Παρότι έχουν κυκλοφορήσει ορισμένα βίντεο στα social media, δεν υπάρχουν ακόμη καθαρές εικόνες της R26, όπως θα είναι η επίσημη ονομασία του.

Στην εκδήλωση στο Βερολίνο θα δούμε τα αγωνιστικά χρώματα και το σχέδιο της R26 και όχι το πραγματικό μονοθέσιο που θα πάρει μέρος στις δοκιμές της Βαρκελώνης. Αυτή η τακτική ακολουθείται από πολλές ομάδες τα τελευταία χρόνια, οι οποίες παρουσιάζουν ένα showcar με τον εκάστοτε χρωματισμό ώστε να μην αντλήσει πληροφορίες ο ανταγωνισμός.

Η παρουσίαση της Audi θα ξεκινήσει στις 20:00 ώρα Ελλάδος και μπορείτε να την παρακολουθήσετε με ένα κλικ εδώ.

