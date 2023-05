Καταστροφικό ήταν το φινάλε των κατατακτήριων δοκιμών της F1 στο Μαϊάμι για τον οδηγό της Scuderia Ferrari.

Μετά την παρθενική φετινή pole position που ήρθε στους δρόμους του Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν, ο Σαρλ Λεκλέρ ήλπιζε να επαναλάβει την περυσινή Σαββατιάτικη επιτυχία στο Μαϊάμι. Ωστόσο, όλα πήγαν στραβά για τον οδηγό της Scuderia Ferrari.

Μετά την έξοδο στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, όταν και έστειλε την SF-23 στον τοίχο στην εξωτερική της στροφής 8, έκανε δύο καθοριστικά λάθη στο τελευταίο μέρος των κατατακτήριων δοκιμών για το πέμπτο Grand Prix του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος.

P3 and P7 for tomorrow’s #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/NCO6qxR7fC

Αρχικά στην πρώτη του προσπάθεια στο Q3, με αποτέλεσμα να περιοριστεί στον έβδομο καλύτερο χρόνο κι εν συνεχεία, στην τελευταία ζαριά στο κυνήγι της pole position. Εκεί κουβάλησε περισσότερη ταχύτητα απ’ ότι έπρεπε στη στροφή 7, με αποτέλεσμα να βγει εκτός πίστας.

Μετά από μερικές πιρουέτες, το κόκκινο μονοθέσιο κατέληξε στις Tecpro μπαριέρες και η κόκκινη σημαία έφερε πρόωρο τέλος στη μάχη της pole. Δείτε το συμβάν, στο video που ακολουθεί…

A head-spinning twist at the climax of qualifying 🤯#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/bC4jZy1qOe