Skoda Fabia: Ο πρωταθλητής της δικής σου καθημερινότητας

Με Simply Clever λύσεις που το καθιστούν πολύ μεγάλο για το μέγεθός του, το Skoda Fabia ενώνει δυνάμεις με τον Μίλτο Τεντόγλου και μαζί ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

Η Skoda Auto μπήκε με το δεξί στο 2026, καθώς την περασμένη χρονιά σημείωσε αύξηση πωλήσεων παγκοσμίως 12,7%, καταγράφοντας την ισχυρότερη εμπορική της επίδοση των τελευταίων έξι ετών.

Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, η χρονιά ξεκινά με με μια εκτεταμένη καμπάνια προβολής του πολυτάλαντου Skoda Fabia, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Χρυσός Ολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Μίλτος Τεντόγλου.

Τα μοναδικά πλεονεκτήματα του Skoda Fabia συνθέτουν ένα σύνολο που συμβαδίζει απόλυτα με τα κορυφαία επιτεύγματα, τη διάρκεια, την αυτοπεποίθηση και την ισχυρή προσωπικότητα του κορυφαίου Έλληνα αθλητή Μίλτου Τεντόγλου, συνθέτοντας ένα δίδυμο με πολύ ισχυρό αποτύπωμα.

Ξεχωριστό αισθητικά, κορυφαίο εργονομικά

Αυτοπεποίθηση, κομψότητα και πρακτικότητα συνδυάζονται ιδανικά σε ένα σύνολο που ξεχωρίζει -αλλά όχι μόνο για να εντυπωσιάζει. Το συμπαγές αμάξωμα του Skoda Fabia έχει συντελεστή αεροδυναμικής αντίστασης μόλις 0,28, γεγονός που εγγυάται λιγότερο θόρυβο, χαμηλότερη κατανάλωση και κορυφαία άνεση στις υψηλές ταχύτητες.

Ταυτόχρονα, το προσεκτικά μελετημένο εσωτερικό του με τις Simply Clever λύσεις αποτελεί έναν χώρο υψηλής ποιότητας, άριστης εργονομίας και κορυφαίας άνεσης για πέντε επιβάτες και αποσκευές όγκου 380 λίτρων, που μπορούν να φτάσουν έως και τα 1.190 λίτρα σε διθέσια διάταξη.

Οδηγός και συνοδηγός έχουν στη διάθεσή τους πλήρως ψηφιακές οθόνες, ενώ χάρη στα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης και συγκράτησης, όλοι οι επιβάτες μπορούν να αισθάνονται απόλυτα ασφαλείς. Ο πλούσιος εξοπλισμός όλων των εκδόσεων εγγυάται τόσο την κορυφαία άνεση, όσο και την ιδανική συνδεσιμότητα και επικοινωνία.

Τεχνολογία για αποδοτικότητα

Η Skoda έχει εμπλουτίσει τη γκάμα του Fabia με πολλές εκδόσεις και επίπεδα εξοπλισμού, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και προτιμήσεων. Από τον οδηγό που θέλει μια αξιόπιστη λύση για την πόλη μέχρι αυτόν που αναζητά πιο δυναμικές επιδόσεις και ξεχωριστό χαρακτήρα.

To Fabia διατίθεται σε εκδόσεις που αφενός καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες με έξυπνο τρόπο, αφετέρου καθιστούν απολαυστική κάθε μικρή ή μεγάλη διαδρομή. Η πρόσφατα ανανεωμένη γκάμα περιλαμβάνει κινητήρες του λίτρου με ατμοσφαιρική τροφοδοσία ισχύος 80 ίππων και turbo με ισχύ 116 ίππων. Όλοι οι υπερτροφοδοτούμενοι κινητήρες TSi του λίτρου συνδυάζονται με 6τάχυτο χειροκίνητο ή 7τάχυτο αυτόματο DSG.

Για πιο δυνατές συγκινήσεις υπάρχει η έκδοση Monte Carlo, η οποία διατίθεται με τον 1.5 λίτρων TSi κινητήρα των 150 ίππων και αυτόματο κιβώτιο DSG7. Για τους λάτρεις της sport απόδοσης και συμπεριφοράς, το επετειακό Skoda Fabia 130, το οποίο τιμά τα 130 χρόνια από την ίδρυση της μάρκας, διαθέτει κινητήρα 1.5 TSi με απόδοση 177 ίππων, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 7,4’’ και μέγιστη ταχύτητα που φτάνει τα 228 χλμ./ώρα. Είναι, έτσι, το πιο γρήγορο Fabia που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Μια από τις πιο σημαντικές προσθήκες στη γκάμα του Fabia είναι η έκδοση Selection Plus, η οποία έχει δημιουργηθεί ώστε να ενισχύσει τη σχέση αξίας - τιμής που προσφέρει το μοντέλο. Η επιλογή αυτή ξεχωρίζει για τον εξοπλισμό που περιλαμβάνει:

Κάμερα οπισθοπορείας για ευκολότερο παρκάρισμα.

οπισθοπορείας για ευκολότερο παρκάρισμα. KESSY – σύστημα εκκίνησης και κεντρικού κλειδώματος χωρίς κλειδί.

– σύστημα εκκίνησης και κεντρικού κλειδώματος χωρίς κλειδί. Sunset – φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα.

– φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα. Driving Mode Select με επιλογή προφίλ οδήγησης, συμπεριλαμβανομένης λειτουργίας Eco.

με επιλογή προφίλ οδήγησης, συμπεριλαμβανομένης λειτουργίας Eco. Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω για ακόμη πιο άνετη οδήγηση εντός πόλης.

Αυτή η έκδοση, με τιμή εκκίνησης από 20.950 ευρώ, έχει ήδη τραβήξει την προσοχή όσων αναζητούν ένα πλήρες πακέτο εξοπλισμού σε λογική τιμή για την κατηγορία.

To Fabia όμως μπορεί να είναι ακόμα πιο προσιτό, καθώς η βασική του έκδοση ξεκινά από τα 17.950 ευρώ, καθιστώντας το την επιλογή για μια ευρεία γκάμα αγοραστών, που θέλουν να αποκτήσουν ένα σύγχρονο supermini με σημαντικά χαρακτηριστικά άνεσης και ασφάλειας.

Skoda Fabia και Μίλτος Τεντόγλου

Το νέο Skoda Fabia αποδεικνύει ότι ένα αυτοκίνητο πόλης μπορεί να είναι πολλά περισσότερα, όταν συνδυάζει ευελιξία, τεχνολογία, εξοπλισμό και χαρακτήρα. Προσιτό αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά δυναμικό, αποτελεί την επιλογή του Έλληνα Ολυμπιονίκη Μίλτου Τεντόγλου και μαζί συνθέτουν ένα μοναδικό δίδυμο που υπόσχεται ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις.

Ταυτόχρονα, με 4 χρόνια εγγύηση και κόστος που ξεκινά από τα 17.950 ευρώ, το Skoda Fabia δεν αφήνει την παραμικρή αμφιβολία ότι αποτελεί την πιο ελκυστική πρόταση στα συμπαγή αυτοκίνητα.



