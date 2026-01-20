Η γερμανική εταιρεία αποκάλυψε στο Βερολίνο την ταυτότητα της ομάδας Formula 1 και το χρονοδιάγραμμα των στόχων της για την πρώτη πενταετία.

Η Formula 1 περίμενε εδώ και δεκαετίες την είσοδο του Ομίλου VW στο πρωτάθλημα και πλέον αυτή έγινε πραγματικότητα με κάθε επισημότητα. Audi ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της για την είσοδο στη Formula 1 το 2026, παρουσιάζοντας σε ειδική εκδήλωση στο Βερολίνο την επίσημη ονομασία και τα χρώματα της ομάδας. Υπό τον τίτλο Audi Revolut F1 Team, ο Γερμανός κατασκευαστής επισημοποίησε τη συνεργασία του με τη γνωστή εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για τη μελλοντική του λειτουργία.

Το livery που παρουσιάστηκε συνδυάζει το κόκκινο, το μαύρο και το ασημί, δίνοντας μια πρώτη εικόνα της αισθητικής ταυτότητας των μονοθεσίων. Ωστόσο, η Audi απέφυγε να δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το πραγματικό μονοθέσιο του 2026, την R26, η οποία -σύμφωνα με πληροφορίες- έχει ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες δοκιμές ελέγχου συστημάτων (shakedown) σε συνθήκες μυστικότητας.

Ο οδικός χάρτης «Mission 2030»

Η ηγεσία του project, με επικεφαλής τον Ματία Μπινόνο και τον Team Principal Τζόναθαν Ουίτλι, παρουσίασε ένα πλάνο πενταετίας με την ονομασία «Mission 2030». Η Audi στοχεύει στην πλήρη ανταγωνιστικότητα και τη διεκδίκηση του παγκόσμιου τίτλου μέχρι το τέλος της δεκαετίας, αναγνωρίζοντας ωστόσο τη δυσκολία του εγχειρήματος απέναντι σε κατασκευαστές με πολυετή συνεχή παρουσία στο grid.

Ο σχεδιασμός προβλέπει μια σταδιακή άνοδο, ξεκινώντας από τη σταθερή παρουσία στους βαθμούς κατά την πρώτη σεζόν και καταλήγοντας στη διεκδίκηση νικών. Η προσέγγιση αυτή κρίνεται ως απαραίτητη, καθώς η Audi καλείται να διαχειριστεί την πλήρη μετάβαση των εγκαταστάσεων της Sauber στην Ελβετία, παράλληλα με την ανάπτυξη της νέας μονάδας ισχύος στη Γερμανία.

Ανάπτυξη κινητήρα σε γερμανικό έδαφος

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της συμμετοχής της Audi είναι η ανάπτυξη της μονάδας ισχύος (Power Unit) εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις του Neuburg στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια που ένας κινητήρας Formula 1 κατασκευάζεται επί γερμανικού εδάφους, με την ομάδα να επιβεβαιώνει ότι οι πρώτες δοκιμές στον πάγκο έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η νέα μονάδα ισχύος θα πρέπει να εναρμονιστεί με τους κανονισμούς του 2026, οι οποίοι επιβάλλουν σχεδόν ίση κατανομή ισχύος μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και του ηλεκτρικού συστήματος. Η Audi εστιάζει στην αποδοτικότητα του ηλεκτροκινητήρα και τη χρήση βιώσιμων καυσίμων, τομείς που θεωρούνται κλειδιά για τη νέα εποχή του αθλήματος.

Το οδηγικό δίδυμο και η επόμενη μέρα

Η στελέχωση της ομάδας έχει οριστικοποιηθεί, με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ και τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο να αποτελούν το επίσημο δίδυμο για το 2026. Ο Χούλκενμπεργκ προσφέρει την απαραίτητη εμπειρία για την εξέλιξη του μονοθεσίου, ενώ ο Μπορτολέτο εκπροσωπεί τη νέα γενιά οδηγών στην οποία επενδύει η Audi για το μέλλον.

Η επόμενη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει εντατικές δοκιμές στον προσομοιωτή και την περαιτέρω εξέλιξη της R26 στο αεροδυναμικό τούνελ. Η R26 θα πατήσει πίστα ξανά στις πρώτες δοκιμές που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, οι οποίες όμως θα είναι κεκλεισμένων των θυρών.

