Απογοητευμένος με το αποτέλεσμα στις κατατακτήριες δοκιμές του αγώνα της F1 στο Μαϊάμι έμεινε ο οδηγός της Mercedes-AMG και ρίχνει την ευθύνη στο χρονικό σημείο κατά το οποίο βγήκε στην πίστα.

Άκρως απογοητευτικές μπορούν να χαρακτηριστούν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μαϊάμι για τη Mercedes-AMG. H γερμανική ομάδα από το 1-2 στο FP1, στάθηκε μάλλον τυχερή που είδε ένα από τα δύο της μονοθέσια στο Q3.

Ο Λιούις Χάμιλτον αποκλείστηκε από το Q2 μένοντας στη 13η θέση, έχοντας έναν κάκιστο γύρο. Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο Βρετανός δήλωσε: «Δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για ό,τι συνέβη σήμερα. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να προετοιμαστώ όσο καλύτερα γίνεται ενόψει του αγώνα. Πρέπει να ξεχάσουμε ό,τι έγινε, συμβαίνουν αυτά. Πρέπει να μετατρέψουμε το αρνητικό σε θετικό στον αγώνα. Oι κατατακτήριες ήταν πολύ δύσκολες, δεν είμαστε γρήγοροι και γι’ αυτό θέλαμε τέλειους γύρους. Υπήρξαν στιγμές που ένιωθα καλά στο μονοθέσιο. Ο τελευταίος μου γύρος στο Q1 δεν ήταν άσχημος. Φυσικά ήμασταν στις πίσω θέσεις της πρώτης 10άδας».

That's P6 for George and P13 for Lewis as Quali ends in Miami. 🏁 pic.twitter.com/7xCcl7Xpfz