Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing στην F1 έμεινε απογοητευμένος από την εξέλιξη των κατατακτήριων δοκιμών στο Μαϊάμι.

Έπειτα από τις πρωτιές που κατέκτησε σε FP2 και FP3, o Μαξ Φερστάπεν έμοιαζε ως το μεγάλο φαβορί για την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μαϊάμι. Όμως ένα λάθος στον πρώτο του γύρο στο Q3 και η έξοδος του Σαρλ Λεκλέρ τον περιόρισαν στην 9η θέση και την πέμπτη σειρά του grid.

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θα έχει ένα δύσκολο έργο στον αγώνα του Μαϊάμι, με τον teammate του, Σέρχιο Πέρεζ, να εκκινεί από την πρώτη θέση. Παρά το γεγονός πως τα βάζει με την τύχη του, ο Φερστάπεν σε δηλώσεις του μετά το Q3, παραδέχθηκε πως έκανε εκείνος το μεγαλύτερο λάθος.

«Φυσικά και ήταν ατυχία αυτό που έγινε. Αλλά πρώτα απ’ όλα δεν κάναμε γύρο και αυτό ήταν δικό μου λάθος. Ήταν πολύ δύσκολα στην πίστα. Ήμουν λίγο εκτός γραμμής στις στροφές 6 και 7. Ένιωσα να έχω υποστροφή και δεν μπόρεσα να φέρω το μονοθέσιο στην αγωνιστική γραμμή και εγκατέλειψα το γύρο μου. Μετά χρειάζεσαι την τύχη για να μην βγει η κόκκινη σημαία. Όμως αν σκέφτεσαι έτσι, τότε σίγουρα θα συμβεί. Είναι λίγο ενοχλητικό. Όλο το τριήμερο ήμουν πολύ γρήγορος. Ο γύρος μου στο Q2 ήταν αρκετά γρήγορος για την pole position στο Q3. Αυτό λέει από μόνο του πως έχω ένα καλό μονοθέσιο. Όμως έπρεπε να κάνω το γύρο όταν έπρεπε και δεν το έκανα. Είναι λίγο εκνευριστικό από μεριάς μου», είπε.

