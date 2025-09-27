MotoGP - Ιαπωνία: Νίκη για τον Μπανάια στο Σπριντ, ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο ο Μ. Μάρκεθ

Νίκη για τον Μπανάια στο Σπριντ του GP Ιαπωνίας, ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο ο Μ. Μάρκεθ.

To 1-2 έκανε η εργοστασιακή ομάδα της Ducati στο Σπριντ 12 γύρων του MotoGP Ιαπωνίας. Ο Πέκο Μπανάια επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις και νίκησε εκκινώντας από την pole position στην πίστα του Μοτέγκι. Πίσω του τερμάτισε ο teammate του και σχεδόν σίγουρος πρωταθλητής, Μαρκ Μάρκεθ.

Οι 9 βαθμοί που πήρε ο Μαρκ, σε συνδυασμό με το ότι ο αδελφός του Άλεξ Μάρκεθ έμεινε εκτός βαθμών, σημαίνει ότι του αρκεί η 2η θέση στον αγώνα της Κυριακής για να κατακτήσει τον τίτλο.

Τι έγινε στους 12 γύρους του Σπριντ

Στην εκκίνηση είχαν πτώση ο περσινός πρωταθλητής Χόρχε Μαρτίν και ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia. Ο Ισπανός μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Ο Πέκο Μπανάια της Ducati κρατήθηκε στην πρώτη θέση, ενώ ο Πέδρο Ακόστα (ΚΤΜ) πέρασε τον Μαρκ Μάρκεθ και ανέβηκε 3ος. Ο Άλεξ Μάρκεθ, ο μοναδικός αναβάτης που έχει μπορεί να στερήσει τον τίτλο από τον αδελφό του, υποχώρησε από την 8η στην 9η θέση.

Ο Μπανάια αύξησε σταθερά τη διαφορά, ενώ πίσω του ο Ακόστα ανέβηκε 2ος, αφήνοντας τους Τζοάν Μιρ (Honda)και Μαρκ Μάρκεθ να παλεύουν για την 3η θέση.

Στους τελευταίους γύρους ο Ισπανός της Ducati πέρασε τον Μιρ και στη συνέχεια τον Ακόστα, εξααφαλίζοντας 9 βαθμούς από τη 2η θέση στο Σπριντ.

Πλέον η διαφορά του από τον Άλεξ βρίσκεται στους 191 βαθμούς και αν δεν πέσει κάτω από τους 185 μετά τον κυριακάτικο αγώνα (στις 8 το πρωί, ώρα Ελλάδας), θα εξασφαλίσει και μαθηματικά τον 7ο παγκόσμιο τίτλο του στο MotoGP.