LIVE TV: Ο τετράωρος αγώνας του Φερστάπεν στο Νίρμπουργκρινγκ με Ferrari

Παρακολουθήστε σε απευθείας σύνδεση με την «Πράσινη Κόλαση» τον αγώνα GT3 στο πλαίσιο του Nürburgring Langstrecken-Serie.

Ο Μαξ Φερστάπεν κάνει σήμερα το ντεμπούτο του σε αγώνα GT3 στο πλαίσιο της σειράς Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 θα οδηγήσει μία Ferrari 296 GT3 για την ομάδα Emil Frey Racing, έχοντας ως teammater τον Βρετανό Κρις Λάλαμ.

«Είναι το χόμπι μου να αγωνίζομαι σε άλλες κατηγορίες, πέρα από τη Formula 1. Το όνειρό μου είναι μελλοντικά θα λάβω μέρος στις 24 Ώρες του Νίρμπουργκρινγκ».

Ο αγώνας αρχίζει στη 1 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε στο ακόλουθο βίντεο.