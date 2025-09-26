Οι διαθέσιμοι πόροι που θα έχουν οι ομάδες της Formula 1 από την επόμενη σεζόν θα διαφέρουν σημαντικά, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στο σπορ.

Μεγάλες αλλαγές στους οικονομικούς κανονισμούς της Formula 1 αναμένεται να εφαρμοστούν από το 2026. Ο διευθυντής οικονομικών κανονισμών μονοθεσίων της FIA, Φεντερίκο Λόντι, εξήγησε πώς η ομοσπονδία προχώρησε σε ορισμένους «συμβιβασμούς» με τις ομάδες.

Έτσι, το ανώτατο όριο δαπανών (budget cap) αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά από το 2026.

Η ιστορία του cost cap στη Formula 1

Το cost cap εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2021 στα 145 εκατ. δολάρια, με σταδιακή μείωση στα 135 εκατ. δολάρια για την τριετία 2023-2025. Το ποσό αυτό προσαρμοζόταν ετησίως με βάση τον παγκόσμιο πληθωρισμό, δεδομένου ότι οι 10 ομάδες έχουν έδρες στο Ηνωμένο Βασίλειο (λίρα), στην Ιταλία (ευρώ) και στην Ελβετία (φράγκο), ενώ τα έσοδα από τη F1 καταβάλλονται σε δολάρια.

Για το 2026, με την είσοδο στη νέα εποχή κανονισμών, η FIA αποφάσισε το πλαφόν να αυξηθεί στα 215 εκατ. δολάρια, ώστε να καλύψει τις τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις της επόμενης γενιάς μονοθεσίων.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για την Audi, που θα κάνει την παρθενική της εμφάνιση στη Formula 1 το 2026, με έδρα την Ελβετία. Εκεί, το κόστος μισθοδοσίας είναι κατά 35-45% υψηλότερο σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιταλία, γεγονός που θα αντικατοπτριστεί στο επιτρεπόμενο όριο.

Ένας νέος τρόπος υπολογισμού του cost cap

Ο Λόντι διευκρίνισε στο racingnews365 ότι η αύξηση του budget cap δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερα έξοδα για τις ομάδες: «Το επίπεδο των 215 εκατ. δολαρίων από το 2026 είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων: αφενός ο πληθωρισμός που έχει συσσωρευτεί από το 2021, αφετέρου το γεγονός ότι εντάξαμε στο πλαίσιο δαπάνες που μέχρι τώρα ήταν εκτός υπολογισμού. Δεν πρόκειται για πραγματική αύξηση κεφαλαίου, αλλά για διαφορετικό τρόπο υπολογισμού».

Παράλληλα, εξαιρέσεις όπως οι μισθοί των οδηγών και των τριών υψηλότερα αμειβόμενων στελεχών κάθε ομάδας θα συνεχίσουν να ισχύουν.

Οι παραχωρήσεις και η κριτική

Η διαδικασία σύνταξης των κανονισμών είναι περίπλοκη, καθώς απαιτείται συναίνεση από όλες τις ομάδες. Μάλιστα, στο περιθώριο του GP Μαϊάμι, ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, είχε δηλώσει ότι επιθυμεί την πλήρη κατάργηση του budget cap λόγω της πολυπλοκότητας των κανόνων και της αστυνόμευσής τους.

Ο Λόντι ανέφερε: «Αν γράφαμε τους κανονισμούς μόνοι μας, θα ήταν πιο απλοί. Αλλά με 10, και πλέον 11 ομάδες (με την Cadillac να εντάσσεται), χρειάζονται συμβιβασμοί. Έτσι φτάσαμε να έχουμε 20-25 εξαιρέσεις αντί για 5-6 που θα προτιμούσαμε».

Μία από τις βασικές επικρίσεις είναι ότι το budget cap περιορίζει τα περιθώρια μισθοδοσίας του τεχνικού προσωπικού, πιέζοντας το ανθρώπινο δυναμικό. Ο Λόντι, όμως, πιστεύει πως το σύστημα αυτορυθμίζεται:

«Δεν θέλαμε να περιορίσουμε συγκεκριμένες κατηγορίες κόστους. Οι ομάδες είναι ελεύθερες να ξοδέψουν όπως θέλουν μέσα στο πλαφόν. Αν θεωρούν πιο σημαντικό να επενδύσουν σε μηχανικούς ή νεότερους υπαλλήλους, είναι δική τους επιλογή. Αν πιέσουν υπερβολικά το προσωπικό, θα το χάσουν, άρα το ίδιο το σύστημα αυτορρυθμίζεται. Είναι ελεύθερη επιλογή των ομάδων πού θα διαθέσουν το ποσό».

