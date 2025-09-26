Ο Roscoe, το βρετανικό μπουλντόγκ, νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση, λόγω βαριάς πνευμονίας.

Σε τεχνητό κώμα βρίσκεται ο Roscoe, ο σκύλος του Λούις Χάμιλτον. Το βρετανικό μπουλντόγκ υπέστη βαριά πνευμονία και μάλιστα - όπως έγραψε ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1, η καρδιά του σταμάτησε. Οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν και θα προσπαθήσουν να τον ξυπνήσουν το Σάββατο.

«Δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει. Σας παρακαλώ να έχετε τον Roscoe στις σκέψεις και τις προσευχές σας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο οδηγός της Scuderia Ferrari.

Ο Roscoe κοντεύει να κλείσει 13 έτη, αρκετά παραπάνω από το προσδόκιμο ζωής για τη συγκεκριμένη ράτσα (8-10 έτη).