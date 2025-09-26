Ο Αργεντίνος δεν έχει εξασφαλισμένη θέση στο grid της επόμενης σεζόν της Formula 1 και θέλει να κάνει για πάντα για να την εξασφαλίσει με την Alpine.

Όταν η Alpine F1 αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Τζακ Ντούχαν στο ξεκίνημα της σεζόν με τον Φράνκο Κολαπίντο, κανένας δεν περίμενε πως μετά από το 17ο Grand Prix της χρονιάς ο Αργεντίνος δεν θα έχει βαθμολογηθεί. Η παρουσία του στη Williams το 2024 ήταν ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, μιας και έκανε πολλές εξαιρετικές εμφανίσεις, όμως είχε και στιγμές που μαρτύρησαν την απειρία του.

Η A525 είναι ένα μονοθέσιο που δεν έχει εξελιχθεί σχεδόν καθόλου από το ξεκίνημα της σεζόν και θεωρείται ενδεχομένως ένα από τα πιο αργά του grid, αν όχι το πιο αργό.

Η κριτική του Μπριατόρε και η απάντηση στην πίστα

Ο Κολαπίντο μετά τον αγώνα στο Μπακού μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τον σκληροτράχηλο επικεφαλής της Alpine, Φλάβιο Μπριατόρε. Μάλιστα, ανέφερε πως το στιλ του που δεν «χαρίζει κάστανα» του έχει σφυρηλατήσει την ψυχή του όσο παλεύει για τη θέση του στη Formula 1.

«Έχω πολύ καλή σχέση με τον Φλάβιο. Είναι σκληρός με όλους και ο τρόπος που κάνει την ομάδα να λειτουργεί και να κινητοποιεί τον κόσμο μερικές φορές μπορεί να φαίνεται υπερβολικός αν δεν τον γνωρίζεις. Αλλά πιστεύω πολύ σε αυτόν και στο ότι θα οδηγήσει την ομάδα μπροστά. Με έκανε πολύ πιο δυνατό ψυχικά. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία και για ολόκληρη τη διαδικασία που περνάμε», είπε στο podcast της F1 με τίτλο Beyond the Grid.

Επιπλέον πρόσθεσε πως παλεύει πολύ σκληρά για να βελτιώνεται σε κάθε αγώνα που περνάει: «Θέλω να συνεχίσω να χτίζω πάνω σε αυτή τη χρονιά. Έχω πολλά να μάθω και να βρω. Νιώθω καλύτερα στο μονοθέσιο και στην ομάδα. Ο χρόνος θα δείξει και εγώ θέλω να είμαι έτοιμος, προσεγγίζω τον κάθε αγώνα ξεχωριστά».

Τα σημάδια βελτίωσης

Παρά τις δυσκολίες, ο Αργεντινός έχει δείξει σημάδια προόδου: κατάφερε να πλασαριστεί μπροστά από τον Πιέρ Γκασλι τρεις φορές στα τέσσερα τελευταία Grand Prix. Επιπλέον έφτασε στο Q2 στο Ουγγαρόρινγκ, στοιχεία που τον κρατούν στη «μάχη» για μία θέση 2026.

Η τελευταία βδομάδα στο Μπακού, ωστόσο, ήταν σκληρή: ο Κολαπίντο είχε ένα δυνατό ατύχημα στις κατατακτήριες και αποχώρησε χωρίς χρόνο, γεγονός που τον άφησε εκτεθειμένο στη διαδικασία αξιολόγησης της Alpine.

Ένας πιθανός αντικαταστάτης του Κολαπίντο για το 2026 είναι ο αναπληρωματικός οδηγός της ομάδας, Πολ Άρον.