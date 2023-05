Ο Μαξ Φερστάπεν σημείωσε για λογαριασμό της Red Bull Racing τον καλύτερο χρόνο στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 στο Μαϊάμι.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Μαϊάμι, με το FP3 να μας προσφέρει πολύ ενδιαφέρουσες εικόνες και δεδομένα ενόψει των κατατακτήριων δοκιμών που ακολουθούν στις 23.00 (ώρα Ελλάδας). Στόχος των ομάδων ήταν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη συνέχεια του τριημέρου, καθώς οι μάσκες θα πέσουν καθώς περνάμε πλέον σε επίσημες διαδικασίες.

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός σημείωσε το 1:27,535 με τη μαλακή γόμα ελαστικών και κυριάρχησε σε μία ακόμη διαδικασία στο Μαϊάμι. Μάλιστα, είχε διαφορά 0,406 δευτ. από τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να γράφει την επίδοση στο τέλος της διαδικασίας. Στα 0,515 δευτ. από τον Ολλανδό ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ, με τον Μεξικανό να μην νιώθει άνετα εντός της RB19.

Those Miami-themed go-faster stripes doing the trick 🥵



Verstappen goes P1 with a 1:28.963 ⏱#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/031rmheiSx — Formula 1 (@F1) May 6, 2023

Ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη SF-23 βρέθηκε στην 4η θέση, ενώ πίσω του ήταν οι δύο οδηγοί της Alpine. O Έστεμπαν Οκόν ξεπέρασε τον Πιέρ Γκασλί, με τους δύο Γάλλους να εντυπωσιάζουν. Στην 7η θέση ήταν ο Βάλτερι Μπότας με τη βελτιωμένη Alfa Romeo, ενώ εντός 10άδας ήταν οι Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas και Άλεξ Άλμπον της Williams.

Στη 10η θέση βρέθηκε ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος μαζί με τον teammate του, Λιούις Χάμιλτον, έδειξαν να μη μπορούν να βρουν ρυθμό. Στο γερμανικό στρατόπεδο δυσκολεύονται ιδιαίτερα και στις κατατακτήριες δοκιμές η πρόκριση στο Q3 θα είναι πρόκληση. Μακριά από την πρώτη 10άδα έμειναν οι οδηγοί της McLaren, καθώς η βρετανική ομάδα είχε διαφορετικό πρόγραμμα από τον ανταγωνισμό.

Incredible reflexes from Hand-o Norris 🤯



The McLaren man has to apply FULL steering lock to catch a slide, but he keeps it pointing the right way!#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/pZblpZBE3H — Formula 1 (@F1) May 6, 2023

Το FP3 αποδείχθηκε η μοναδική περίοδος δοκιμών του τριημέρου έως τώρα που δεν είχαμε την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας. Αν κάτι θα πρέπει να απασχολήσει οδηγούς και ομάδες είναι ο καιρός, καθώς απειλητικά σύννεφα κάνουν τη… εμφάνισή τους στην περιοχή.

Η δράση συνεχίζεται στις 23:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix Μαϊάμι. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 22:40 για να μπείτε από νωρίς στο κλίμα.

Charles the Third Charles the Second



Leclerc puts in a P2 lap time right at the end of FP3, but is unable to dethrone Verstappen's fastest time#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/yVxNrIK3V1 — Formula 1 (@F1) May 6, 2023

Αποτελέσματα FP3 GP Μαϊάμι

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com