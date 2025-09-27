MotoGP: Νέος τραυματισμός για τον Μαρτίν, χάνει το GP Ιαπωνίας (vid)

MotoGP: Νέος τραυματισμός για τον Μαρτίν, χάνει το GP Ιαπωνίας (vid)
O Ισπανός αναβάτης της Aprilia είχε πτώση στον πρώτο γύρο του Σπριντ στην πίστα του Μοτέγκι.

Η ατυχία δεν λέει να εγκαταλείψει τον Χόρχε Μάρτιν. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024 στο MotoGP τραυματίστηκε για μία ακόμα φορά και θα απουσιάσει από το αυριανό GP Ιαπωνίας (εκκίνηση στις 8 το πρωί, ώρα Ελλάδας).

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο, ο Ισπανός αναβάτης της Aprilia έπεσε στον εναρκτήριο γύρο του Σπριντ.

 

H ακτινογραφία έδειξε κάταγμα στη δεξιά κλείδα, κάτι που θα αφήσει τον Μαρτίν εκτός δράσης.

@Photo credits: Jorge Martin/X

