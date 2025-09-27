O Ισπανός αναβάτης της Aprilia είχε πτώση στον πρώτο γύρο του Σπριντ στην πίστα του Μοτέγκι.

Η ατυχία δεν λέει να εγκαταλείψει τον Χόρχε Μάρτιν. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024 στο MotoGP τραυματίστηκε για μία ακόμα φορά και θα απουσιάσει από το αυριανό GP Ιαπωνίας (εκκίνηση στις 8 το πρωί, ώρα Ελλάδας).

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο, ο Ισπανός αναβάτης της Aprilia έπεσε στον εναρκτήριο γύρο του Σπριντ.

BREAKING: @88jorgemartin ruled out of the #JapaneseGP 🇯🇵 after X-rays revealed a displaced fracture of his right collarbone 🚨



Join us in wishing him a speedy recovery ❤️‍🩹#MotoGP pic.twitter.com/OgCuXjU6Sk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 27, 2025

H ακτινογραφία έδειξε κάταγμα στη δεξιά κλείδα, κάτι που θα αφήσει τον Μαρτίν εκτός δράσης.