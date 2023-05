O Μαξ Φερστάπεν ήταν ταχύτερος στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 στην πίστα του Μαϊάμι, με τις διαφορές να είναι εξαιρετικά μικρές.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Μαϊάμι της Formula 1, με το FP2 να μας δίνει μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με το FP1. Ομάδες και οδηγοί πραγματοποίησαν τα προγράμματά τους, τα οποία περιλάμβαναν αξιολόγηση στο set-up των μονοθεσίων, προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα. Οι συνθήκες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν, ήταν διαφορετικές από αυτές που θα έχουν στο Grand Prix της Κυριακής, κάτι που σημαίνει ότι δεν ήταν εντελώς αντιπροσωπευτικές.

Ταχύτερος στο FP2 του Grand Prix Μαϊάμι ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός σημείωσε το 1:27,930 με τη μαλακή γόμα ελαστικών, χρόνος ο οποίος είναι πλέον το νέο ρεκόρ πίστας. Πίσω του ήταν οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ στη 2η θέση να υπολείπεται 0,385 δευτερόλεπτα του οδηγού της RBR.

Στην 4η θέση ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin βρέθηκε εντός της πρώτης 5άδας. Έχοντας ένα εντυπωσιακό πρώτο κομμάτι στον ταχύτερο γύρο του, ο Λάντο Νόρις πήρε την 6η θέση και ήταν μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον. Οι οδηγοί της Mercedes-AMG δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα με το στήσιμο της W14 και έχασαν σημαντικό έδαφος σε σχέση με το FP1.

Kevin Magnussen has a moment at Turns 14/15



No damage done though despite brushing the wall 👍#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/5yLNNaAzfe