Ο Βραζιλιάνος θεωρεί εξωτερικούς παράγοντες υπεύθυνους που έχασε το πρωτάθλημα της Formula 1 πριν από 17 χρόνια και τώρα ζητά μία «παχυλή» αποζημίωση.

Ο Φελίπε Μάσα συνεχίζει τη νομική του μάχη γύρω από το περιβόητο σκάνδαλο «Crashgate» του 2008. Ο Βραζιλιάνος πιστεύει πως το συγκεκριμένο σκάνδαλο είναι ο λόγος που δεν έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής εκείνη τη χρονιά κόντρα στον Λιούις Χάμιλτον.

Η αγωγή στρέφεται κατά της Formula One Management (FOM), της FIA αλλά και του πρώην ισχυρού άνδρα της F1, Μπέρνι Έκλεστον.

2008 Singapur



Takım emri ile yapılan kaza.



Piquet duvara çarpıyor. Telsizden "üzgünüm çocuklar" diyor.



Güvenlik aracı Alonso'nun önünde piste çıkıyor. pic.twitter.com/7kEmQxdsXl — F1 2000’li Yıllar (@F12000liyillar) September 19, 2022

Η αποζημίωση-μαμούθ

Η πρώτη του εμφάνιση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου έχει οριστεί για τις 28 Οκτωβρίου, με τον Βραζιλιάνο πρώην οδηγό της Ferrari να παρευρίσκεται αυτοπροσώπως. Η αποζημίωση που διεκδικεί ο Μάσα ύψους έως και 82 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τους Times, ο Μάσα θα εκπροσωπηθεί από τον γνωστό δικηγόρο Νικ ντε Μάρκο. Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα πριν από την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο, ο Βραζιλιάνος τόνισε:

«Η λογοδοσία είναι το κλειδί για την αποτροπή μελλοντικών σκανδάλων. Εκείνοι που ήταν επιφορτισμένοι με την προστασία του σπορ παραβίασαν άμεσα τα καθήκοντά τους και δεν μπορεί να τους επιτραπεί να ωφεληθούν από την απόκρυψη της δικής τους κακοδιαχείρισης. Τέτοιου είδους συμπεριφορά είναι απαράδεκτη σε κάθε τομέα της ζωής, πόσο μάλλον σε ένα άθλημα που παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος για να πετύχουμε μια δίκαιη και σωστή έκβαση για μένα, για το μηχανοκίνητο αθλητισμό στη Βραζιλία και για το ίδιο το σπορ συνολικά».

2008 SINGAPORE CRASHGATE SAGA



A case for AND against Felipe Massa being robbed #F1 pic.twitter.com/IrTgx9qedU — F1 Stats & No Bants (@CrystalRacing) April 10, 2023

Το σκάνδαλο που άλλαξε το πρωτάθλημα του 2008

Η υπόθεση συνδέεται με το Grand Prix Σιγκαπούρης το 2008, όταν η Renault διέταξε τον Νέλσον Πικέ Jr. να προκαλέσει σκόπιμα ατύχημα. Αυτό έφερε στην πίστα το αυτοκίνητο ασφαλείας, την ώρα που ο Μάσα βρισκόταν στην πρωτοπορία. Ένα χαοτικό πιτ στοπ υπό καθεστώς αυτοκινήτου Ασφαλείας τον έριξε τελικά στη 13η θέση.

Η απώλεια εκείνων των βαθμών αποδείχθηκε καθοριστική, αφού ο Μάσα έχασε το πρωτάθλημα οδηγών από τον Λιούις Χάμιλτον για μόλις έναν βαθμό.

Έναν χρόνο αργότερα, όταν το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε, η Renault τιμωρήθηκε. Η αγωγή του Μάσα, ωστόσο, βασίζεται κυρίως σε δηλώσεις του Μπέρνι Έκλεστοουν το 2023.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική έκδοση F1 Insider, ο πρώην ισχυρός άνδρας της F1 παραδέχτηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο τότε πρόεδρος της FIA, Μαξ Μόσλεϊ, γνώριζαν ήδη από το 2008 τι είχε συμβεί στη Σιγκαπούρη. Παρά τις αποκαλύψεις, όπως είπε ο ίδιος, οι αρμόδιοι αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια, επιλέγοντας να προστατεύσουν το πρωτάθλημα από ένα «τεράστιο σκάνδαλο».

Λίγο μετά από αυτές τις δηλώσεις, ο Μάσα ανακοίνωσε την έναρξη νομικών διαδικασιών. Η FIA, η FOM και ο ίδιος ο Έκλεστον αρνούνται όλες τις κατηγορίες.

Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της