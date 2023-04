Ο τραυματισμός του Ισπανού από την Πορτογαλία θα τον κρατήσει μακριά από την αγαπημένη του πίστα.

Η Repsol Honda ανακοίνωσε ότι ο Μαρκ Μάρκεθ θα χάσει τον επόμενο αγώνα του MotoGP, που είναι το Grand Prix των ΗΠΑ αυτού του Σαββατοκύριακου στο Όστιν, καθώς συνεχίζει να αναρρώνει από τον τραυματισμό στο χέρι που αποκόμισε στο Πορτιμάο.

Ο Ισπανός αναβάτης μετά τον τραυματισμό του υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και δεν έτρεξε στο GP Αργεντινής, που ήταν ο επόμενος αγώνας στο πρόγραμμα του MotoGP. Εκτός Αργεντινής έμεινε και ο Μιγκέλ Ολιβέιρα, πάνω στον οποίο έπεσε ο Μάρκεθ στο Πορτιμάο.

Στον αγώνα της Πορτογαλίας ο Μάρκεθ τιμωρήθηκε από τους αγωνοδίκες με ποινή διπλού long lap, για τη σύγκρουση που προκάλεσε στο ξεκίνημα του αγώνα, στο σημείο δηλαδή που τραυματίστηκε και ο ίδιος. Η διατύπωση των αγωνοδικών στην ανακοίνωση της ποινής οδήγησε στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να την εκτίσει στην Αργεντινή και αφού δεν πήρε μέρος σε εκείνον τον αγώνα έπαυε η υποχρέωσή του.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα η FIM έβγαλε νέα ανακοίνωση, στην οποία διευκρίνιζε ότι ο Μάρκεθ θα πρέπει να εκτίσει την ποινή στον επόμενο αγώνα που θα πάρει μέρος. Η διευκρίνιση αυτή δεν άρεσε στη Honda, που υπέβαλε ένταση η οποία θα εξεταστεί από το Εφετείο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Το Εφετείο θα αποφανθεί αν και πότε ο Ισπανός θα εκτίσει τελικά την προαναφερθείσα ποινή.

Following a final CAT scan, @marcmarquez93 and his medical team have confirmed the first metacarpal is still in the healing process.



After close collaboration, it has been agreed that Marquez will miss the #AmericasGP to focus on his recovery.



📄 https://t.co/G5mTrTMBBJ pic.twitter.com/DmkGCuw3CG