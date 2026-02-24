F1 - To GP Αυστραλίας τίμησε τις Χάνα Σμιτς και Λάουρα Μίλερ

Οι δύο γυναίκες μηχανικοί των Red Bull Racing και Haas στη Formula 1 θα έχουν πλέον το όνομά τους σε στροφή του Grand Prix Αυστραλίας.

Η Formula 1 στέλνει ισχυρό μήνυμα αναγνώρισης στον ρόλο των γυναικών στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το Grand Prix Αυστραλίας ανέλαβε την πρωτοβουλία να μετονομάσει τη Στροφή 6 της πίστας του Άλμπερτ Παρκ προς τιμήν δύο κορυφαίων μηχανικών: της Χάνα Σμιτζ και της Λάουρα Μίλερ

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα “In Her Corner”, σε συνεργασία με την Engineers Australia και την Australian Grand Prix Corporation, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Δύο καριέρες στην κορυφή της F1

Η Χάνα Σμιτζ, επικεφαλής στρατηγικής αγώνα της Red Bull Racing, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στο pitwall τα τελευταία χρόνια. Εντάχθηκε στην ομάδα το 2009 ως μηχανικός προσομοιώσεων και στρατηγικής, προήχθη σε senior strategy engineer το 2011 και από το 2021 κατέχει την τωρινή της θέση.

 

Η 40χρονη είναι μία από μόλις 11 γυναίκες που έχουν ανέβει στο βάθρο της F1 για να παραλάβουν τρόπαιο κατασκευαστών.

«Αγαπώ τη δουλειά μου και, αν έχεις το προνόμιο να επιλέξεις, βεβαιώσου ότι είναι ο σωστός ρόλος για σένα. Πάντα ήμουν περίεργη για το πώς λειτουργούν τα πράγματα και αγαπούσα τα αυτοκίνητα. Στο σχολείο είχα σπουδαία στήριξη από καθηγητές που μου άνοιξαν τον δρόμο προς τον κόσμο της μηχανικής, ήταν η έμπνευσή μου. Για μένα ήταν τεράστια τιμή να εκπροσωπώ την ομάδα στο βάθρο. Στο Κατάρ πέρυσι, στη μάχη για το πρωτάθλημα οδηγών, ήταν ξεχωριστό να βλέπεις πώς όλοι ενώθηκαν ως ομάδα», είπε.

Η άνοδος της Λάουρα Μίλερ

Η Λάουρα Μίλερ ακολούθησε διαφορετική διαδρομή, αλλά με αντίστοιχα σταθερή εξέλιξη. Εντάχθηκε στη Haas το 2022 στο τμήμα προσομοιωτή, προχώρησε σε ρόλους υποστήριξης στους αγώνες και το 2024 ανέλαβε μηχανικός απόδοσης. Το 2025 έγινε αρχιμηχανικός του Έστεμπαν Οκόν.

Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της ορατότητας και της εκπροσώπησης: «Η πρωτοβουλία ‘In Her Corner’ προωθεί τη σημασία του “αν μπορείς να το δεις, μπορείς να το γίνεις”. Όσο περισσότερο αναδεικνύουμε τα επιτεύγματα των γυναικών στη μηχανική, τόσο το καλύτερο. Το να είμαι μέρος αυτής της αναγνώρισης τόσο νωρίς στην καριέρα μου στη Formula 1 είναι τιμή και ελπίζω να εμπνεύσει κορίτσια και νέους να ακολουθήσουν καριέρα στο STEM. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε όσα έχουν πετύχει οι γυναίκες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και είναι υπέροχο που βρίσκομαι δίπλα στη Χάνα».

Συμβολισμός σε ένα εμβληματικό σημείο

Η στροφή 6 του Άλμπερτ Παρκ είναι πλέον σημείο με ιδιαίτερο συμβολισμό. Όπως δήλωσε και η επικεφαλής μηχανικός της Engineers Australia, Κάθριν Ρίτσαρντς:

«Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με την Australian Grand Prix Corporation για να δώσουμε το όνομα δύο γυναικών που διαμορφώνουν σήμερα τη Formula 1 σε μία από τις πιο εμβληματικές πίστες του κόσμου. Το ‘In Her Corner’ τιμά το ταλέντο, την ηγεσία και τη φιλοδοξία δύο μηχανικών που επαναπροσδιορίζουν τα όρια, όχι μόνο στη Formula 1 αλλά και στη μηχανική, την τεχνολογία και το επιχειρείν».

