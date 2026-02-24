Η εμφάνιση της Red Bull Racing στο δεύτερο χειμερινό τεστ της Formula 1 άφησε ερωτηματικά σε ορισμένες ομάδες που κάνουν λόγο για sandbagging.

Η χειμερινή περίοδος των δοκιμών της Formula 1 για το 2026 ολοκληρώθηκε, όμως τα πραγματικά συμπεράσματα παραμένουν θολά. Η Scuderia Ferrari έγραψε την ταχύτερη επίδοση στην πίστα, ωστόσο η πραγματική δυναμική των ομάδων δεν αποτυπωθεί.

Τα εργοστάσια πλέον αξιολογούν δεδομένα και κρύβουν τα χαρτιά τους ενόψει της πρεμιέρας στην Αυστραλία. Το κύριο ερώτημα που προκύπτει πέρα από την απόδοση του μονοθεσίου τους είναι το εξής: ποιος έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο και ποιος όχι;

Οι ομάδες παίζουν «παιχνίδια»

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Red Bull Racing, με τον επικεφαλής της Williams, Τζέιμς Βόουλς, να αναφέρεται εκτενώς στην αυστριακή ομάδα. Ο τομέας που τον εντυπωσίασε περισσότερο δεν ήταν άλλος από τη νέα μονάδα ισχύος που έχει εξελίξει σε συνεργασία με τη Ford.

Σύμφωνα ωστόσο με τον Βόουλς η Red Bull Racing στις δεύτερες δοκιμές του Μπαχρέιν δεν έδειξε την ίδια δυναμική στη μονάδα ισχύος της όπως στο πρώτο τεστ στο Σακχίρ.

«Υπάρχουν παιχνίδια που παίζονται. Η Red Bull έδειχνε πολύ δυνατή μέχρι να αρχίσουμε να μιλάμε για τη μονάδα ισχύος τους. Από τότε κατέβασαν αρκετά την ισχύ του κινητήρα τους», είπε.

Ουσιαστικά ο Βόουλς τονίζει πως η Red Bull Racing έκανε sandbagging στο Μπαχρέιν, δηλαδή έκρυψε την πραγματική της ταχύτητα.

Η Ferrari ξανά στο επίκεντρο

Ο Βόουλς στάθηκε επίσης στη Scuderia Ferrari, η οποία προκάλεσε αίσθηση με την καινοτόμα πίσω αεροτομή που έτρεξε τη δεύτερη μέρα του τελευταίου τεστ στο Μπαχρέιν.

«Μπράβο στη Ferrari, μπράβο τους πραγματικά. Φέρνουν σπουδαίες καινοτομίες, εξελίσσονται και είναι ανταγωνιστικοί στην παρούσα φάση», παραδέχθηκε ο Βρετανός.

Όσο για την πρώην ομάδα του, Mercedes, την οποία πολλοί θεωρούν φαβορί, ήταν πιο προσεκτικός αλλά ξεκάθαρος: «Η Mercedes από την αρχή ήταν πολύ δυνατή και ήταν ισχυρή όλες τις ημέρες. Δεν μπορείς να τους αγνοήσεις».