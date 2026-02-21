Ο Άλεξ Μάρκεθ κέρδισε τον αδερφό του, Μαρκ, στην εναρκτήρια ημέρα χειμερινών δοκιμών του MotoGP στην Ταϊλάνδη.

Το δεύτερο χειμερινό τεστ του MotoGP για το 2026 ξεκίνησε στην Μπούριραμ της Ταϊλάνδης με τον Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing να σημειώνει την ταχύτερη επίδοση. Ο Ισπανός σημείωσε το 1:29,262 και παρά τους γρήγορους γύρους από πολλούς αναβάτες στο τέλος της ημέρας, κρατήθηκε στην κορυφή των χρόνων.

Δεύτερος ολοκλήρωσε ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα με δύο πτώσεις (στροφή 1, μόλις 20 λεπτά μετά την έναρξη των δοκιμών, και αργότερα στη στροφή 5), αλλά αντέδρασε μετά το μεσημέρι με έναν «καθαρό» γρήγορο γύρο 1:29,391 με την εργοστασιακή Ducati.

Πρωινό με εναλλαγές στην κορυφή

Η δράση ξεκίνησε ζωηρά, με αρκετούς αναβάτες να «σπάνε» το φράγμα του 1:30 από νωρίς. Στην πρωινή τρίωρη διαδικασία, την κορυφή είδαν διαδοχικά ο Μαρκ Μάρκεθ, ο Πέδρο Ακόστα και ο Λούκα Μαρίνι.

Ωστόσο αυτός που ξεχώρισε ήταν ο δύο φορές πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, ο οποίος έθεσε το σημείο αναφοράς με 1:29.678.

Δυναμική εμφάνιση από Μπετζέκι με την Aprilia

Ο χρόνος του Μπανάια έμεινε αλώβητος μέχρι περίπου τρεις ώρες πριν την ολοκλήρωση του απογευματινού σκέλους, όταν ο Μάρκο Μπετζέκι ανέβηκε πρώτος με 1:29,462 πάνω στην Aprilia RS-GP.

Στις τελευταίες δύο ώρες, ήρθε η καθυστερημένη «επίθεση» των Ducati. Ο Άλεξ Μάρκεθ πέρασε πρώτος με την εργοστασιακών προδιαγραφών GP26, «σφραγίζοντας» και το στάτους του ως ενός από τους αναβάτες που μπαίνουν δυνατά στη συζήτηση της pre-season.

Παράλληλα, ο χρόνος του Άλεξ απέχει από το ρεκόρ πίστας 1:28,700, που είχε γράψει ο Μπανάια πηγαίνοντας προς την pole στο GP Ταϊλάνδης του 2024, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης καθώς προχωρά το τεστ.

Μορμπιντέλι τρίτος, δυνατή εικόνα για Honda

Ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46 βελτίωσε στα τελευταία 30 λεπτά και ανέβηκε τρίτος, 0.011s μπροστά από τον Μπεζέκι, που έπεσε τέταρτος.

Η Honda είχε θετικό πρώτο 24ωρο, με τον Ζοάν Ζάρκο της LCR πέμπτο και τον Τζοάν Μιρ έβδομο, ανάμεσά τους τον Ραούλ Φερνάντες της Trackhouse. Στο τελευταίο μέρος της ημέρας, η KTM ανέβηκε επίσης στο Top 10: ο Μάβερικ Βινιάλες (Tech3) πήγε όγδοος, μπροστά από τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο (VR46).

Ο Μπανάια δεν κατάφερε να βελτιώσει το πρωινό του 1:29.678 και τελικά υποχώρησε στη 10η θέση, λίγο μπροστά από τον Μπραντ Μπίντερ της KTM.

Μαρτίν και Κουαρταραρό ξανά σε μοτοσικλέτα

Το τεστ στη Μπουριράμ σηματοδότησε την επιστροφή του Χόρχε Μαρτίν σε μοτοσικλέτα MotoGP για πρώτη φορά μετά το τεστ του Νοεμβρίου, έπειτα από μακρά αποχή λόγω τραυματισμού τον χειμώνα. Ο πρωταθλητής του 2024 έκλεισε τη μέρα 13ος, πάνω από μισό δευτερόλεπτο πίσω από την κορυφή.

Επιστροφή στη δράση είχε και ο Φάμπιο Κουαρταραρό, που είχε χάσει το μεγαλύτερο μέρος του τεστ στη Σεπάνγκ λόγω τραυματισμού στο δάχτυλο. Με τη νέα V4 M1, ολοκλήρωσε 18ος, μία θέση μπροστά από τον Τζακ Μίλερ (Pramac) με ίδιας προδιαγραφής μοτοσικλέτα.

Κόκκινες σημαίες και αλλαγή αναβάτη στη Ducati

Η ημέρα διακόπηκε δύο φορές με σύντομες κόκκινες σημαίες: αρχικά λόγω προβλήματος με το air fence στη στροφή 1 και αργότερα, στην αρχή της τελευταίας ώρας, λόγω συνθηκών πίστας που έστειλαν όλους στα γκαράζ.

Στο κάτω μέρος της κατάταξης βρέθηκε ο δοκιμαστής της Ducati Μικέλε Πίρο, ο οποίος αντικατέστησε τον τραυματία Φερμίν Αλντεγκέρ στη Gresini.

Αποτελέσματα Δοκιμών Μπούριραμ 1η Ημέρα