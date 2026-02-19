Αλλαγή έδρας για το MotoGP στην Αυστραλία, καθώς από το 2027 θα αγωνίζεται στο σιρκουί πόλης της Αδελαΐδας.

Η Αδελαΐδα θα φιλοξενήσει τον αγώνα του MotoGP από το 2027. Η Νότια Αυστραλία ανακοίνωσε επίσημα τη δημιουργία νέας αστικής πίστας που θα αντικαταστήσει το Φίλιπ Άιλαντ στο καλεντάρι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Η παρουσίαση του project έγινε από τον Πρωθυπουργό της Νότιας Αυστραλίας, Πίτερ Μαλίναουσκας, και τον ισχυρό άνδρα του MotoGP, Κάρλος Εθπαλέτα. Η ανακοίνωση ήρθε μία ημέρα μετά την επιβεβαίωση ότι το φετινό GP στο Φίλιπ Άιλαντ θα είναι το τελευταίο στην εμβληματική πίστα δίπλα στον Τασμανικό Ωκεανό.

Η μεταφορά του αγώνα στη Μελβούρνη και το Άλμπερτ Παρκ εξετάστηκε το προηγούμενο διάστημα, όμως η κυβέρνηση της Βικτώριας δεν προχώρησε σε συμφωνία, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρόταση της Αδελαΐδας.

The #AustralianGP 🇦🇺 will move to Adelaide from 2027 - marking what will be the first Grand Prix on a city-centre circuit 🆕 #MotoGP pic.twitter.com/cI6MtMH0Z0 February 19, 2026

Νέα αστική πίστα 4,195 χιλιομέτρων

Η νέα χάραξη θα έχει μήκος 4,195 χιλιόμετρα και 18 στροφές, με τις μοτοσυκλέτες να αναμένεται να αγγίζουν τελικές ταχύτητες περίπου 340 χλμ./ώρα. Το σιρκουί θα αναπτυχθεί νοτιοανατολικά του κέντρου της πόλης, διασχίζοντας το Victoria Park.

Πρόκειται για το πρώτο σιρκουί πόλης στην ιστορία του MotoGP. Το σχέδιο ενσωματώνει τμήματα της παλιάς διαδρομής της Formula 1 (1985-1995), συμπεριλαμβανομένης της ευθείας Μπράμπαμ, με σημαντικές τροποποιήσεις ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφάλειας των δύο τροχών. Σημεία που δεν ήταν συμβατά, όπως οι κλειστές γωνίες μεταξύ Wakefield και Flinders Street, έχουν αφαιρεθεί.

Η προετοιμασία του έργου θα διαρκέσει περίπου 20 μήνες, με στόχο την ολοκλήρωση πριν από το ντεμπούτο του αγώνα τον Νοέμβριο του 2027.

Grand Prix racing is returning to Adelaide! MotoGP will race on a revised version of the Adelaide Street Circuit. #Adelaide #MotoGP #F1 pic.twitter.com/CkXnJdCgI6 — Adelaide Grand Prix (@Adelaide_GP) February 19, 2026

Οικονομικό και στρατηγικό στοίχημα

Ο Μαλίναουσκας χαρακτήρισε την ανάληψη του MotoGP «μεγάλη επιτυχία» για τη Νότια Αυστραλία, εκτιμώντας ότι η διοργάνωση μπορεί να αποφέρει ετήσιο οικονομικό όφελος της τάξης των 130 εκατ. ευρώ.

«Η φιλοξενία του πρώτου πλήρως αστικού αγώνα MotoGP θα δώσει στην Αδελαΐδα μια μοναδική ευκαιρία να προσελκύσει επισκέπτες από όλη την Αυστραλία και το εξωτερικό», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι το εγχείρημα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της διεθνούς προβολής.

Από την πλευρά του, ο Εθπαλέτα στάθηκε στη σημασία της νέας τοποθεσίας για το πρωτάθλημα: «Η Αδελαΐδα έχει παγκόσμια φήμη στη διοργάνωση μεγάλων γεγονότων και η δημιουργία μιας ειδικά σχεδιασμένης πίστας στην καρδιά της πόλης αποτελεί κάτι πραγματικά μοναδικό για το MotoGP».