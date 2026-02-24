Η σεζόν MotoGP για το 2026 ξεκινά σύντομα με δύο ιταλικές εταιρείες να είναι τα φαβορί, ενώ ορισμένες είναι σε αναζήτηση λύσεων για τα προβλήματά τους.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP ξεκινά αυτή την εβδομάδα, με τον πρώτο αγώνα να είναι το Grand Prix Ταϊλάνδης το τριήμερο 27 Φεβρουαρίου με 1 Μαρτίου. Η νέα σεζόν υπόσχεται σημαντικές αλλαγές στη δυναμική των μοτοσικλετών και ενισχυμένο ανταγωνισμό στην τελευταία χρονιά του τωρινού κύκλου τεχνικών κανονισμών.

Έπειτα από τις χειμερινές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στη Μπούριραμ η πλειονότητα των ομάδων και των αναβατών είναι χαρούμενη. Ωστόσο υπάρχουν και αυτοί που αναζητούν ακόμη λύσεις και περιμένουν μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Ο Μάρκεθ ψάχνει ακόμη έναν τίτλο

Το μεγάλο όνομα που κυριαρχεί πριν από την εκκίνηση της σεζόν είναι αναμφίβολα ο Μαρκ Μάρκεθ. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 μπαίνει στην 2026 σεζόν αποφασισμένος να υπερασπισθεί τον τίτλο του, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στις δοκιμές και κάποιες πτώσεις από έλλειψη συγκέντρωσης και στομαχικές ενοχλήσεις. Η στάση του δείχνει ότι, παρά τα εμπόδια, έχει ήδη εστιάσει στο να ξεκινήσει δυνατά από τον πρώτο αγώνα στην Ταϊλάνδη.

Επιπλέον, η Ducati παραμένει μια από τις πιο ισχυρές δυνάμεις του grid. Με τη νέα Desmosedici GP26, η ομάδα δείχνει ανταγωνιστική, αλλά στις δοκιμές της Μπούριραμ η Aprilia ήταν αυτή που έκανε την ταχύτερη επίδοση με τον Μάρκο Μπετζέκι. Μάλιστα ο Ιταλός έδειξε το επίπεδο ετοιμότητας της RS GP26 γράφοντας νέο ρεκόρ πίστας. Αυτό καταδεικνύει πως η μάχη στην κορυφή μπορεί να είναι πιο αμφίρροπη όσο περιμένουν πολλοί.

Αναβαθμίσεις και προβλήματα – Yamaha σε κρίση

Ένα από τα κεντρικά θέματα είναι η κατάσταση της Yamaha. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό δεν έκρυψε ότι η νέα M1 με τον V4 κινητήρα χρειάζεται ακόμη περισσότερη δουλειά, τονίζοντας ότι ίσως απαιτούνται «λίγοι ακόμη μήνες» για να είναι πραγματικά ανταγωνιστική. Αυτή η δυσκολία επιβεβαιώθηκε και από τις κακές επιδόσεις της στη Μπούριραμ, όπου η Yamaha έμεινε πίσω από πολλές από τις κορυφαίες ομάδες.

Αντίθετα, η Red Bull KTM φαίνεται να παρουσιάζει σταθερότητα. Ο Πέδρο Ακόστα, σε μια ακόμη θετική ένδειξη, ολοκλήρωσε τις δοκιμές χωρίς πτώση και με ρυθμούς κοντά στους καλύτερους, γεγονός που του δίνει αυτοπεποίθηση και ετοιμότητα να παλέψει για θέσεις στο Top 5 και βάθρα.

Εκτός από τις παραδοσιακές δυνάμεις, σημαντικό πρόσωπο της σεζόν είναι ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος με Ducati εργοστασιακών προδιαγραφών στο Gresini είναι σε ισότιμη θέση με τους κορυφαίους και στοχεύει ακόμη πιο ψηλά σε σχέση με το 2025.

Βελτιωμένη εικόνα εμφάνισε η Honda, η οποία δείχνει να είναι σε πιο έτοιμη κατάσταση από τη Yamaha. Οι Τζοάν Μιρ, Λούκα Μαρίνι και Ζοάν Ζαρκό έκαναν πολύ ανταγωνιστικά περάσματα και έδειξαν πως φέτος το HRC μπορεί να στοχεύσει ψηλά.

Προβλέψεις και… ματιές στο Πρωτάθλημα

Κοιτώντας μπροστά στην 2026 σεζόν, η Ducati και ειδικά ο Μαρκ Μάρκεθ παραμένουν οι βασικοί διεκδικητές του τίτλου, με τους Πέκο Μπανάια και Άλεξ Μάρκεθ να θέλουν όσο τίποτα να τον εκθρονίσουν. Ο ανταγωνισμός θα είναι ωστόσο σκληρός και έντονος.

Η Aprilia, μετά την εντυπωσιακή εικόνα στα τεστ, μπορεί να βρεθεί σε θέση να αμφισβητήσει την κορυφή και στις τάξεις της έχει δύο εξαιρετικούς αναβάτες. Πέρα από τον Μάρκο Μπετζέκι που έκλεισε πολύ καλά το 2025, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024, Χόρχε Μαρτίν, θέλει να επιστρέψει στις νίκες έπειτα από ένα χρόνο που πάλευε με τραυματισμούς.

Η Yamaha πρέπει να βρει λύσεις άμεσα για να μην μείνει πίσω στη μάχη με τη Honda, η οποία φαίνεται να είναι μπροστά της στην παρούσα φάση. Οι Ακόστα και Άλεξ Μάρκεθ από την άλλη φέρνουν νέα δυναμική και μπορούν να διαταράξουν την τριάδα των φαβορί.

Ο πρώτος αγώνας στην Ταϊλάνδη την 1η Μαρτίου ανοίγει επισήμως το μεγάλο κεφάλαιο του 2026, και η εκκίνηση θα δείξει αν οι προβλέψεις της pre-season επιβεβαιώνονται... ή αν έχουμε μπροστά μας την πιο ανοικτή και ενδιαφέρουσα σεζόν MotoGP των τελευταίων χρόνων.